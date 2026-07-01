Receitas vencedoras- A edição 2026 do Festival Brasil Sabor da Região de Campinas foi decidida em uma apuração acirrada na avaliação dos jurados técnicos e artísticos e dos votos dos clientes. A melhor receita do festival gastronômico neste ano foi para o Banana Café, de Campinas.

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A Osteria Tutti Auguri!, de Americana, ficou com a segunda colocação, enquanto o Bar Santa Genebra, também de Campinas, fechou os três primeiros colocados. O Festival promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional RMC contou com 23 participantes de sete cidades.

O Festival deste ano, que aconteceu em todo o Brasil e marcou os 20 anos de sua criação, teve como tema “A Seleção da Cozinha Brasileira”. A proposta foi estabelecer um diálogo dos estabelecimentos com o clima de grandes competições esportivas e posicionar a gastronomia como expressão de identidade e orgulho cultural.

Dentro da proposta da organização, o Banana Café criou o Banana Camisa 10. A receita vencedora teve como elemento principal Cupim folhado com queijo coalho no espeto, acompanhado de vinagrete, salada de batata e farofa. A receita obteve nota 99,05.

O prato vice-campeão, com nota 98,80, foi o Risoto sole, mare e Sapori, da Osteria Tutti Auguri!, de Americana. A receita apresentada aos clientes foi de Risoto de abóbora cabotiã, com queijo gorgonzola dolce artesanal e queijo Sol do Japi (15 meses de maturação), servido com camarões grandes, puxados no azeite de cumaru e flambados na cachaça Gabriela Paratyana. Finalizado com telha crocante de queijo Sol do Japi e crocante de casca de abóbora.

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O Bar Santa Genebra, terceiro colocado com nota final 93,69 criou o Lenda na Brasa, elaborado com costela bovina preparada no bafo por 8 horas, alcançando maciez extrema e suculência, finalizada com seu próprio molho. Servida com arroz e feijão bem temperados, farofa crocante de bacon e purê de mandioca cremoso com parmesão e manteiga de garrafa. O prato foi acompanhado de salada fresca de rúcula com cebolete, trazendo equilíbrio e leveza ao prato.

“O Brasil Sabor tem um papel relevante para movimentar as economias locais. Ao valorizar a gastronomia regional, o festival estimula a circulação de pessoas, gera oportunidades para diferentes elos da cadeia produtiva e contribui para o desenvolvimento do setor de forma ampla”, afirma André Mandetta, presidente regional da Abrasel RMC.