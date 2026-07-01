A cada R$ 300 em compras, clientes recebem um número da sorte para concorrer aos prêmios; campanha acontece de 1º a 20 de julho

O Tivoli Shopping participa, entre os dias 1º e 20 de julho, da Julho Black Brasil 2026, uma das maiores campanhas promocionais do varejo nacional promovida pelo Grupo AD. Durante o período, os clientes que realizarem compras nas lojas participantes concorrem ao sorteio de três carros elétricos BYD Dolphin Mini GL 0 km, na cor preta, em sorteios semanais.

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A campanha acontece simultaneamente em empreendimentos administrados pelo Grupo AD em todo o Brasil e reforça o compromisso da rede em oferecer experiências diferenciadas aos consumidores, estimulando as compras e valorizando os clientes.

Para participar, basta acumular R$300 em compras nas lojas participantes da promoção para receber um número da sorte. Nesta edição, somente compras e trocas realizadas às terças, quartas e quintas-feiras garantem números da sorte em dobro, aumentando as chances de conquistar um dos veículos elétricos.

Os sorteios serão realizados nos dias 11, 18 e 25 de julho, contemplando um ganhador por semana. “A Julho Black Brasil já se consolidou como uma campanha aguardada pelos nossos clientes. Além das oportunidades de compras nas diversas operações do shopping, a ação traz uma premiação extremamente atrativa e reforça nosso compromisso em proporcionar experiências que vão além do consumo. É mais um incentivo para que os clientes aproveitem tudo o que o Tivoli oferece”, destaca Paula Funichello, gerente de Marketing do Tivoli Shopping.

Mobilidade, inovação e sustentabilidade

O prêmio da campanha é o BYD Dolphin Mini, veículo que reúne tecnologia, eficiência energética, conectividade e mobilidade sustentável, características alinhadas às transformações do mercado e ao compromisso do Grupo AD em desenvolver campanhas inovadoras e relevantes para seus empreendimentos.

Segundo Helcio Povoa, CEO do Grupo AD, a campanha fortalece tanto os shoppings quanto seus lojistas. “Nos shoppings do grupo de norte a sul do País, a Julho Black Brasil gera resultados concretos para os lojistas, amplia o fluxo de consumidores e mostra a força da nossa rede em oferecer experiências de compra cada vez mais completas”, afirma.

Mais motivos para visitar o Tivoli

Durante a campanha, os visitantes também podem aproveitar toda a estrutura do Tivoli Shopping, que reúne um amplo mix de lojas, quiosques, restaurantes, cinema, atrações infantis e programação especial, consolidando-se como um dos principais destinos de compras, lazer e entretenimento da região.

O regulamento completo da promoção e as informações sobre as lojas participantes estão disponíveis nos canais oficiais do Tivoli Shopping: www.tivolishopping.com.br e @tivoli.shopping.

Serviço:

Campanha Julho Black Brasil 2026

De 01 a 20 de julho de 2026

A cada R$300 em compras, o cliente recebe um número da sorte para concorrer.

Compras e troca cadastradas às terças, quartas e quintas-feiras garantem números da sorte em dobro.

Tivoli Shopping