Luciana Nunes Freire, da Fiesp, questiona a mudança da escala 5×2 no Senado. “Vai estar tudo fechado aos domingos para mim?”, assim falou em debate sobre redução da jornada de trabalho no Senado Federal esta quarta-feira.

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A diretora jurídica da entidade da indústria paulista (Fiesp) Luciana Nunes Freire criticou a proposta do 5 por 2, questionando se cabeleireiros, supermercados e farmácias vão fechar aos sábados e domingos justamente quando trabalhadoras precisam desses serviços.

Falou a mulher da Fiesp

Ela citou o próprio exemplo, como mulher arrimo de família que sustenta mãe e filha, para argumentar que a mudança pode prejudicar quem depende do comércio funcionando nos fins de semana.