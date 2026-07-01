Mais de 14,2 mil estudantes matriculados nas escolas municipais de Educação de Americana entram em férias escolares esta semana. As últimas aulas do primeiro semestre nos cinco Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs) ocorreram nesta terça-feira (30).

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Nesta quarta-feira (1º), é a vez das crianças das unidades de Educação Infantil e dos estudantes das demais escolas do Ensino Fundamental terem o último dia de aula do semestre letivo. A volta às aulas ocorre em 24 de julho em toda a rede.

Ao todo, mais de 5,5 mil crianças estão matriculadas em creches, Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) e Casas da Criança municipais, e mais de 6,5 mil estudantes, nos CIEPs, no CAIC e nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs). Em complemento ao trabalho realizado pela rede municipal, 2,1 mil bebês e crianças são atendidas em entidades filantrópicas parceiras da Educação Municipal e em escolas conveniadas, por meio do programa Creche Para Todos.

Em Americana, são 11 escolas de Ensino Fundamental, 16 Casas da Criança, sete creches e 15 EMEIs, além do Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Ghizini, avaliou os resultados obtidos até agora. “Americana se destacou na alfabetização, ultrapassando a meta estabelecida para 2027. Também conquistamos, pelo segundo ano consecutivo, o Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização e o Prêmio Excelência Educacional e ainda fomos contemplados pelo Selo Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva e pelo programa Reconhecimento Mais Professores, iniciativas do Ministério da Educação (MEC) voltadas à valorização dos docentes das redes públicas e de reconhecimento às ações de equidade racial e quilombola. Todas estas premiações coroam os esforços da gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi na oferta de Educação de qualidade e seguiremos trabalhando para avançar ainda mais”, garantiu.

Procon de Nova Odessa orienta consumidores para férias escolares

Período de lazer e descanso também exige atenção para evitar prejuízos

O Procon de Nova Odessa alerta os consumidores para os cuidados necessários durante as férias escolares. Embora seja um momento de lazer, é essencial ficar atento para evitar prejuízos financeiros. A principal recomendação é pesquisar preços antes de comprar presentes, brinquedos ou pacotes de lazer, seja em lojas físicas ou online.

O Procon também orienta que seja exigida nota fiscal e feita a conferência das políticas de troca antes da compra, especialmente para presentes. O mesmo vale para produtos adquiridos pela internet. Ainda fazem parte do protocolo de segurança medidas como optar por sites confiáveis, desconfiar de promoções com preços muito abaixo do mercado, não informar senhas ou códigos recebidos por SMS e guardar comprovantes de pagamento.

Nas operações realizadas fora do estabelecimento comercial, o consumidor pode exercer o direito de arrependimento em até 7 dias, conforme o Código de Defesa do Consumidor. Nas compras de brinquedos, é importante verificar se os mesmos possuem o selo de certificação do INMETRO e se são adequados à faixa etária da criança, e ter cuidado com aquecedores e improvisações que possam provocar incêndios.

No quesito segurança financeira, o consumidor jamais deve entregar o cartão a terceiros. Outras recomendações são conferir o valor antes de digitar a senha, ativar notificações do banco para acompanhar movimentações em tempo real e monitorar regularmente a fatura do cartão de crédito.

Já para viagens e passeios, é recomendável contratar serviços apenas com empresas idôneas, ler atentamente os contratos para confirmar o que está incluído, verificar previamente as condições para cancelamento e remarcação, e guardar comprovantes, reservas e anúncios.

A responsável pelo Procon de Nova Odessa, Kátia Ferrari, reforça que a informação e a prevenção são as melhores formas de garantir férias tranquilas e seguras. “Planejar compras, pesquisar preços e contratar serviços de empresas confiáveis são atitudes que ajudam a evitar transtornos. Mas, caso haja necessidade, estamos à disposição dos consumidores para orientar e garantir que seus direitos sejam respeitados”, afirmou ela.

O Procon de Nova Odessa está localizado no mesmo prédio do Poupatempo, na Rua Duque de Caxias, 600, região central da cidade. Atende ao público de segunda a sexta, das 9h às 11h, e das 13h às 16h. Mais informações pelo telefone (19) 3476-3261.