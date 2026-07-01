A influência das chamadas WAGs- o efeito WAG- no universo da beleza tem se tornado cada vez mais evidente. O termo, sigla para Wives and Girlfriends – esposas e namoradas de atletas, especialmente jogadores de futebol – deixou de representar apenas um grupo ligado ao universo esportivo para se consolidar como referência de estilo, comportamento e tendências.
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Em períodos de grande visibilidade do futebol, como durante campeonatos e competições internacionais, esse movimento ganha ainda mais força. Entre moda, maquiagem e lifestyle, um elemento tem chamado atenção de forma especial: o cabelo.
Longos, volumosos, iluminados e com acabamento impecável, os fios das WAGs passaram a influenciar diretamente o que muitas mulheres buscam nos salões. A estética combina sofisticação, naturalidade e um visual sempre bem cuidado.
No Brasil, nomes como Bruna Biancardi, Virginia Fonseca, Gabriely Miranda, Carol Cabrino e Ana Lídia Guimarães ajudam a impulsionar essa tendência.
Cada uma, à sua maneira, representa estilos que têm sido cada vez mais pedidos por clientes que buscam fios longos, iluminados e com aparência saudável.
Efeito WAG nas famosas
Bruna Biancardi, por exemplo, se tornou referência por seus cabelos longos em tons castanhos iluminados, com movimento natural e brilho intenso. O visual transmite leveza e sofisticação, com mechas sutis que iluminam sem contrastes marcados.
Gabriely Miranda, esposa de Endrick, também chama atenção pelos fios longos, alinhados e com tonalidades iluminadas que valorizam o brilho natural do cabelo.
Já Carol Cabrino, casada com Marquinhos, costuma apostar em fios polidos, alinhados e com aspecto saudável, enquanto Ana Lídia Guimarães, esposa de Bruno Guimarães, reforça a preferência por visuais elegantes, femininos e de manutenção constante.
Até mesmo Virginia Fonseca, que também influencia fortemente o mercado de beleza, segue ditando tendências capilares com seu long bob moderno e produções que transitam entre o casual sofisticado e o glamour.
Segundo a hairstylist Tati Cordeiro, criadora do método MegaHairInvisivel, esse visual está entre os mais desejados atualmente nos salões.
“O que percebemos hoje é uma busca muito grande por cabelos longos, com movimento, brilho e naturalidade. Muitas clientes chegam com referências dessas mulheres porque admiram justamente essa estética sofisticada, mas ao mesmo tempo leve e elegante”, explica.
De acordo com Tati, a alta procura também impulsionou a busca por alongamentos e técnicas mais discretas, capazes de entregar comprimento e volume sem comprometer a naturalidade.
“O que mais chama atenção nesse estilo é que ele não tem aparência artificial. Existe uma preocupação muito grande com leveza, caimento e acabamento. A cliente quer um cabelo impactante, bonito, mas com aspecto natural”, afirma.
Entre as principais tendências observadas nos salões, os tons iluminados seguem liderando os pedidos. Babylights e ombré hair em tons mel, caramelo e loiro avelã aparecem entre os favoritos. A proposta é criar profundidade e luminosidade de forma elegante, iluminando o rosto sem comprometer excessivamente a saúde dos fios.
Outro elemento indispensável é o chamado efeito glossy. O brilho intenso se tornou uma assinatura desse visual. Para alcançar esse acabamento espelhado, entram em cena hidratações profundas, cronogramas capilares, óleos nutritivos e finalizações que ajudam a manter os fios alinhados e luminosos.
Nos dias de jogos, o styling também ganha protagonismo. Ondas naturais feitas com babyliss seguem entre as principais escolhas por criarem movimento e leveza. Penteados presos, especialmente o rabo de cavalo polido, também aparecem com frequência por combinarem elegância e praticidade.
Mas reproduzir esse visual exige investimento e, principalmente, manutenção. Segundo Tati, cabelos loiros ou intensamente iluminados demandam cuidados constantes, acompanhamento profissional e uma rotina capilar bem estruturada.
“Um cabelo bonito não depende apenas do procedimento feito no salão. O resultado está diretamente ligado à manutenção e aos cuidados diários. Hidratação, proteção térmica e produtos adequados fazem toda a diferença na durabilidade e na saúde dos fios”, explica.
Em casos de loiros premium ou transformações com mega hair e iluminação, o investimento pode ultrapassar R$ 7 mil, dependendo do comprimento, volume e técnica escolhida.
Para Tati, o segredo está em equilibrar estética e saúde capilar. “Mais importante do que seguir uma tendência é respeitar a estrutura de cada cabelo. O melhor resultado é sempre aquele que une beleza, naturalidade e fios saudáveis. Quando existe esse cuidado, o cabelo se torna uma ferramenta poderosa de autoestima e confiança”, finaliza.
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