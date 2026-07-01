A influência das chamadas WAGs- o efeito WAG- no universo da beleza tem se tornado cada vez mais evidente. O termo, sigla para Wives and Girlfriends – esposas e namoradas de atletas, especialmente jogadores de futebol – deixou de representar apenas um grupo ligado ao universo esportivo para se consolidar como referência de estilo, comportamento e tendências. + NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP Em períodos de grande visibilidade do futebol, como durante campeonatos e competições internacionais, esse movimento ganha ainda mais força. Entre moda, maquiagem e lifestyle, um elemento tem chamado atenção de forma especial: o cabelo. Longos, volumosos, iluminados e com acabamento impecável, os fios das WAGs passaram a influenciar diretamente o que muitas mulheres buscam nos salões. A estética combina sofisticação, naturalidade e um visual sempre bem cuidado. No Brasil, nomes como Bruna Biancardi, Virginia Fonseca, Gabriely Miranda, Carol Cabrino e Ana Lídia Guimarães ajudam a impulsionar essa tendência. Cada uma, à sua maneira, representa estilos que têm sido cada vez mais pedidos por clientes que buscam fios longos, iluminados e com aparência saudável. Efeito WAG nas famosas Bruna Biancardi, por exemplo, se tornou referência por seus cabelos longos em tons castanhos iluminados, com movimento natural e brilho intenso. O visual transmite leveza e sofisticação, com mechas sutis que iluminam sem contrastes marcados.

Bruna Biancardi. Foto: Instagram post Gabriely Miranda, esposa de Endrick, também chama atenção pelos fios longos, alinhados e com tonalidades iluminadas que valorizam o brilho natural do cabelo.

Gabriely Miranda. Foto: Instagram post Já Carol Cabrino, casada com Marquinhos, costuma apostar em fios polidos, alinhados e com aspecto saudável, enquanto Ana Lídia Guimarães, esposa de Bruno Guimarães, reforça a preferência por visuais elegantes, femininos e de manutenção constante.

Caro Cabrino. Foto: Instagram post Ana Lídia Guimarães. Foto: Instagram post Até mesmo Virginia Fonseca, que também influencia fortemente o mercado de beleza, segue ditando tendências capilares com seu long bob moderno e produções que transitam entre o casual sofisticado e o glamour.