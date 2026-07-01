Última etapa imunizou 72 cães e gatos e próxima ação acontece em 30 de julho

A Secretaria Municipal de Saúde de Sumaré imunizou 72 cães e gatos durante a ação mensal de vacinação antirrábica realizada na última quinta-feira (25). Com o resultado da ação por meio da Vigilância em Zoonoses, o município alcançou 254 doses aplicadas no primeiro semestre deste ano.

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A vacinação antirrábica ocorre sempre na última quinta-feira de cada mês, mediante agendamento prévio, e integra as ações permanentes de prevenção e controle da raiva no município.

A vacina é indicada para cães e gatos a partir dos quatro meses de idade e deve ser aplicada anualmente. A imunização representa a principal medida de proteção contra a raiva, doença viral que acomete mamíferos, inclusive seres humanos, e apresenta alta taxa de letalidade após o surgimento dos sintomas.

A médica veterinária e coordenadora da Vigilância em Zoonoses, Josiane Saunutti, destacou a importância da adesão dos tutores ao calendário de vacinação.

“A vacinação anual é indispensável para proteger cães, gatos e toda a população. A participação dos tutores fortalece o controle da raiva e contribui para manter o município protegido contra a circulação do vírus. Orientamos os responsáveis pelos animais a manterem a vacinação em dia e a realizarem o agendamento antecipadamente para as próximas etapas”, afirmou.

A Vigilância em Zoonoses também orienta a população a evitar contato com animais silvestres, especialmente morcegos encontrados caídos, feridos ou mortos. Nesses casos, a recomendação é acionar a equipe do setor para o recolhimento e a avaliação do animal.

Em caso de mordedura, arranhadura ou contato da saliva de animais suspeitos com ferimentos ou mucosas, a orientação é lavar imediatamente o local com água e sabão e procurar uma unidade de saúde para avaliação médica.

Próxima etapa Vacinação antirrábica

A próxima vacinação antirrábica de rotina está marcada para 30 de julho. Os tutores interessados devem realizar o agendamento antecipadamente pelo telefone (19) 3883-7486.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30, na Vigilância em Zoonoses, localizada na Avenida da Saudade, s/n, Jardim Planalto do Sol.

O animal deve ter, no mínimo, quatro meses de idade, apresentar boas condições de saúde e o tutor deve levar, se possível, a carteirinha de vacinação para atualização do registro.