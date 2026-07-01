A vereadora e vice-presidente da mesa diretora, Priscila Peterlevitz (União Brasil), assume, a partir de hoje, 1º, a presidência da Câmara Municipal de Nova Odessa. De acordo com o regimento interno da Casa, a presidência cumpre papel de “representante legal da Câmara nas suas relações externas, cabendo-lhe as funções administrativa e diretiva de todas as atividades internas”.

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Ela é cotada para ser a candidata oficial na sucessão que acontece na virada do ano. A transmissão do cargo ocorre em função das férias do atual presidente, Oséias Jorge (PSD).

Priscila Peterlevitz permanece na presidência até o dia 15 de julho.

“Servir à população é a maior honra da vida pública. Hoje, assumo mais uma vez a Presidência da Câmara de Nova Odessa com gratidão, responsabilidade e a certeza de que toda função pública deve ser exercida com respeito, equilíbrio e compromisso com a nossa cidade”, declara a vereadora.

O termo de assunção ao cargo de presidente foi publicado no diário oficial do Poder Legislativo nesta quarta-feira, 1º.