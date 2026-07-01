A Secretaria de Educação de Americana prorrogou o prazo de inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano). As inscrições seguem abertas por prazo indeterminado e podem ser feitas, presencialmente, na Secretaria de Educação de Americana, localizada à Rua dos Professores, 40, Centro, das 8h às 15h.

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Este ano, Americana lançou a campanha “Aprender não tem idade”, com ações de divulgação por meio de faixa informativa, cartazes afixados nos ônibus do município, nas escolas e nas unidades de saúde, vídeo e carrossel nas redes sociais da Prefeitura, com impulsionamento para alcançar diversos públicos. Para garantir maior adesão à campanha, os cartazes têm um QRCode direcionando a um vídeo sobre o assunto, de maneira que as informações sejam transmitidas também neste formato.

As inscrições também são divulgadas pelas 51 escolas municipais, pelas unidades particulares jurisdicionadas à secretaria de Educação e pelas escolas parceiras do município.

Ghizini explica novo EJA

“Prorrogamos o prazo de inscrição para permitir que mais pessoas aproveitem esta oportunidade de concluir seus estudos. Americana tem um dos menores índices de analfabetismo da região entre a população de 15 anos ou mais e queremos seguir avançando”, disse o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.

Podem se inscrever na EJA pessoas com 15 anos ou mais que não tiveram acesso ou não concluíram os estudos do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental na idade regular. As aulas ocorrerão das 19h às 22h, de segunda a sexta-feira.

Confira a lista de documentos necessários para a inscrição (originais e cópias):

– Documento de Identificação (RG ou CIN ou Certidão de Nascimento ou Casamento);

– CPF;

– Comprovante de endereço;

– Telefone(s) de contato;

– Comprovante de escolaridade anterior (se houver).