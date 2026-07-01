CPM 22 traz turnê de 30 anos de carreira para o Rock Day Americana

O Rock Day Americana, nestes dias 3 e 4 de julho no Recinto do Clube dos Cavaleiros (CCA), na Rodovia Anhanguera, km 121, terá uma das maiores bandas do país, o CPM 22, entre as atrações especiais preparadas para os fãs do estilo musical. A banda sobe ao palco no sábado (4), às 21h, com sua turnê comemorativa de 30 anos de carreira.

Formado em 1995, em São Paulo, o grupo se consolidou como referência do hardcore brasileiro e construiu uma sólida trajetória com sucessos como “Dias Atrás”, “Um Minuto para o Fim do Mundo”, “Tarde de Outubro” e “Regina Let’s Go!”.

Com cinco indicações ao Grammy Latino e um prêmio conquistado em 2008, a banda composta por Badauí (vocal), Luciano Garcia (guitarra), Phil Fargnoli (guitarra), Ali Zaher Jr. (baixo) e Daniel Siqueira (bateria) segue se reinventando, sem perder a essência que marcou gerações.

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Os shows da turnê que chega agora a Americana são repletos de energia e têm a intensidade que sempre marcou as apresentações da banda. O vocalista Badauí destaca o repertório especial para a apresentação na cidade. “A turnê está incrível. Estamos tocando músicas de toda a carreira, de diferentes fases da banda, com músicas antigas, mais recentes e as músicas mais conhecidas. O repertório cria um clima de nostalgia e emoção contando a história da banda. E sempre há alguma surpresa”, garante.

“Os preparativos para o Rock Day Americana estão a toda velocidade. O evento chega à sua quarta edição e se consolidou no calendário cultural de nossa cidade. Será um momento histórico para o turismo e a cultura, atraindo pessoas de toda a região para conferir os shows de artistas locais e de peso nacional”, diz o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Rock Day Americana tem entrada solidária. Para participar, o público deve doar uma pomada para assaduras ou um sabonete líquido infantil, que serão destinados a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana. Uma linha de ônibus gratuita estará disponível para o público, durante os dois dias do evento.

O evento é realizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e tem produção da Bokme!, com o apoio da FAM (Faculdade de Americana) e Gran VIC, do grupo VIC Engenharia, por meio do Programa Conexão Cultura, e do Clube dos Cavaleiros de Americana .

Confira a programação completa:

03/07 (sexta-feira)

18h – DJ Viny Blanco

19h – SKA7

21h – Paralamas do Sucesso

23h – Rock Box

04/07 (sábado)

16h – DJ Pirulito

17h – Frann Azalim

19h – Raimundos

21h – CPM 22

23h – System Of a Down Cover

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