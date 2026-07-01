O Bolinho de Arroz é crocante por fora, cremoso por dentro e perfeito para acompanhar cada gol do Brasil. Nada combina mais com a emoção da Copa do Mundo do que reunir os amigos, vestir a camisa da Seleção e saborear um petisco irresistível.

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Fácil de preparar e cheio de sabor, ele vai deixar sua comemoração ainda mais especial!

Bolinho de Arroz

Ingredientes:

2 xícaras de arroz branco já cozido, de preferência, dormido

1 ovo

3 colheres de sopa de Farinha de Trigo Finna com Fermento

2 colheres de sopa de salsinha picada

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

1/2 xícara de leite

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

200g de queijo muçarela em cubos pequenos

Óleo para fritar

Modo de Preparo:

– Em uma tigela, coloque o arroz, o ovo, a Farinha de Trigo Finna e misture. Adicione o queijo ralado, a salsinha, o sal e a pimenta-do-reino.

– Veja se tem necessidade de colocar um pouco do leite, para dar a liga, ou se a consistência já está boa para fazer as bolinhas. Coloque uma colher da mistura na mão e recheie com um cubo de queijo muçarela.

– Feche a bolinha pressionando bem. Frite o bolinho em óleo quente até ficar dourado.