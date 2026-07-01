Dois gatos morreram em junho no condomínio Spazio Aramis, Jardim Progresso, em Americana e protetores da Causa Animal da região suspeitam de caso de envenamento. Os gatos seriam de convívio comum e passeavam entre os prédios.

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Um dos animais foi encontrado morto no início de junho de 2025 e outro recentemente no dia 30 de junho. Ambos em circunstâncias suspeitas de envenenamento. Os animais eram conhecidos e alimentados por moradores. Em menos de 1 mês duas mortes.

Segundo um dos moradores, a administração do condomínio informou que realizou buscas por vestígios de veneno, mas nada foi encontrado. Mesmo assim, a recorrência dos casos reforça a suspeita de ação criminosa.

Riscos além dos gatos

Além dos maus-tratos aos animais, a possível utilização de veneno representa risco para cães, crianças e demais moradores. Solicito a investigação dos fatos e a adoção das medidas cabíveis para identificar o responsável e evitar novas ocorrências.