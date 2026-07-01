Horóscopo do mês chegando- Julho marca o início do segundo semestre de 2026 com um céu astrológico intenso e cheio de contrastes. Depois de um junho mais voltado aos vínculos emocionais e à vida afetiva, o novo mês desloca o foco para temas como protagonismo, visibilidade, criatividade e responsabilidade diante do próprio espaço no mundo.

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Segundo Wladimir Barros, do Astrolink, o período combina momentos de aceleração e mudanças inesperadas com convites importantes à reflexão e ao amadurecimento. “O mês começa com uma energia inquieta e elétrica, mas ao mesmo tempo convivemos com Mercúrio retrógrado em Câncer, que pede revisão, escuta e mais cuidado com as interpretações. É um período que exige equilíbrio entre agir e refletir”, explica.

Um início marcado por mudanças e impulsos

Logo nos primeiros dias do mês, a conjunção entre Marte e Urano em Gêmeos traz uma atmosfera de movimento, inovação e desejo de romper padrões. O aspecto favorece iniciativas ousadas e mudanças de direção, mas também pode estimular atitudes precipitadas e conflitos causados por falhas de comunicação.

A influência ganha ainda mais relevância porque Mercúrio permanece retrógrado em Câncer até o dia 23. Diferentemente da visão popular que associa o trânsito apenas a contratempos, o período funciona como uma oportunidade de revisão. “Mercúrio retrógrado em Câncer nos ajuda a perceber como experiências passadas continuam influenciando nossas escolhas atuais. O desafio não é evitar decisões, mas compreender quais emoções pertencem ao presente e quais ainda refletem histórias antigas”.

Vênus em Virgem destaca o cuidado cotidiano

A partir do dia 9, Vênus ingressa em Virgem, alterando a forma como as relações afetivas se manifestam. O afeto passa a ser demonstrado mais por atitudes práticas do que por grandes demonstrações.

O trânsito favorece conversas objetivas, ajustes de rotina e uma reflexão sobre reciprocidade. Ao mesmo tempo, chama atenção para o risco de cobranças excessivas e da tentativa de controlar o outro sob a justificativa do cuidado.

Lua Nova pede atenção às raízes

A Lua Nova em Câncer, no dia 14, direciona o olhar para temas ligados à família, pertencimento e vida privada. Como ocorre durante a retrogradação de Mercúrio, a lunação convida a fortalecer bases emocionais antes de buscar expansão externa.

O período favorece encontros familiares, momentos de acolhimento e reflexões sobre aquilo que realmente nutre emocionalmente.

O principal momento de tensão do mês

Entre os dias 18 e 20, o céu concentra alguns dos movimentos mais importantes de julho.

No dia 20, Júpiter em Leão forma oposição com Plutão em Aquário, criando um cenário de tensão entre expressão individual e interesses coletivos. O aspecto pode evidenciar disputas por reconhecimento, conflitos de liderança e questionamentos sobre quem ocupa determinados espaços e por quais motivos.

Para Wladimir, esse é o trânsito mais significativo do mês. “Júpiter em Leão estimula a vontade de aparecer, criar e liderar. Já Plutão em Aquário questiona estruturas de poder e cobra autenticidade. A oposição entre eles pode revelar tanto exageros e disputas de ego quanto lideranças genuínas e transformadoras, diz.

No mesmo dia, Júpiter também forma trígono exato com Netuno em Áries, trazendo um contraponto mais inspirador, associado à imaginação, propósito e visão de futuro.

A temporada leonina ganha força (horóscopo)

No dia 22, o Sol entra em Leão, ampliando temas que já vinham sendo estimulados desde a entrada de Júpiter no signo no fim de junho. Criatividade, autoestima, prazer, romances e projetos autorais ganham destaque. O momento favorece a expressão pessoal, desde que ela esteja alinhada a valores autênticos. “Leão fFala sobre ter algo verdadeiro para oferecer. O desafio é diferenciar reconhecimento de validação externa”, destaca Wladimir.

Mercúrio direto e Saturno retrógrados

O retorno de Mercúrio ao movimento direto, em 23 de julho, tende a trazer mais clareza para conversas, negociações e decisões que estavam em revisão nas semanas anteriores. Poucos dias depois, em 26 de julho, Saturno inicia sua retrogradação em Áries. O movimento inaugura um período de reflexão sobre autonomia, responsabilidade e capacidade de sustentar escolhas de longo prazo. O foco deixa de ser apenas começar algo novo e passa a ser construir estruturas capazes de durar.

Sobre o Astrolink

O Astrolink é a maior comunidade astrológica do mundo, com mais de 18 milhões de usuários. A plataforma promove autoconhecimento e bem-estar por meio da astrologia, oferecendo ferramentas como mapa astral, sinastria do amor, tarot, previsões personalizadas, ciclos lunares e muito mais. Conhecer a si próprio – e quem você ama – pode transformar suas relações.