Hortolândia promove adoção responsável de cães e gatos

Tutor poderá encontrar um amigo de quatro patas pelo aplicativo Agenda Verde ou na sede do DPBEA

Você conhece o Programa “Adote um Amigo”, em realização pela Prefeitura ? Se você procura um amiguinho de quatro patas para integrar a família, pode contar com a ajuda do DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal), órgão da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Assuntos Climáticos.

Em Hortolândia, a Prefeitura de Hortolândia promove e incentiva a adoção gratuita de cães e gatos abrigados no DPBEA. O Programa funciona, por meio de divulgação nas redes sociais oficiais da Administração Municipal, em Feirinhas Pet e também pelo aplicativo Agenda Verde.

Todos os animais sob a tutela do Departamento são vacinados e vermifugados e estão à disposição dos futuros tutores, desde que se comprometam a praticar a guarda responsável. Atualmente estão alojados na sede do DPBEA 31 gatos e 115 cães, entre jovens e adultos. De acordo com o levantamento realizado pelo Departamento no início deste mês, após o início do Programa, cerca de 80 animais haviam sido adotados, sendo 45 cães e 35 gatos.

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O processo de adoção é simples e rápido. Basta que o interessado preencha uma ficha e vá até o DPBEA, levando consigo documento com foto e comprovante de endereço. A sede do DPBEA está localizada na Rua Athanazio Gigo, 60, no bairro Chácaras Recreio 2000. É possível ir até lá, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, para conhecer os animais disponíveis e efetuar a adoção.

A guarda responsável de animais é permitida somente a pessoas maiores de idade que tenham o compromisso ético e legal de garantir o bem-estar físico, psicológico e ambiental do pet durante toda a sua vida.

Confira abaixo as tarefas do tutor responsável:

abrigo e alimentação adequada,

vacinação,

consultas de rotina, castração,

identificação por meio da microchipagem do animal,

Além disso, o tutor responsável nunca abandona seu tutorado. No Brasil, o abandono de animais é crime previsto na Lei Federal nº 14.064/2020.

“Incentivar a adoção responsável é sempre bom. Mais do que encontrar um lar, conseguimos levar orientações para os futuros tutores sobre a importância de cuidar e amar os animais”, afirma o diretor do DPBEA, Vanderlei Azevedo.

SERVIÇO:

Programa ‘Adote um Amigo’ – DPBEA (Departamento de Proteção e Bem-estar animal)

Data: de segunda a sexta-feira

Hora: das 9h às 16h

Local: Rua Athanazio Gigo, 60, Chácaras Recreio 2000

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