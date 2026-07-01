Jetski em alta- As motos aquáticas deixaram de ser associadas apenas à velocidade e ao lazer esportivo e passaram a incorporar recursos de tecnologia, conforto e conectividade. Durante o Marina Itajaí Boat Show, maior evento náutico do Sul do Brasil, realizado entre os dias 02 a 05 de julho, na Marina Itajaí (SC), os visitantes poderão conhecer modelos a partir de R$ 72,9 mil e versões equipadas com câmera de ré, faróis em LED, sistemas de som, modos de pilotagem para iniciantes e soluções desenvolvidas para diferentes formas de uso.

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“As motos aquáticas evoluíram muito nos últimos anos e hoje atendem diferentes perfis de consumidores. Há modelos mais acessíveis e fáceis de pilotar, indicados para quem está entrando no universo náutico, e opções com tecnologias voltadas para conforto, aventura, estabilidade e alta performance. Isso ajuda a ampliar o acesso ao setor e mostra que a náutica pode estar presente em diferentes momentos de lazer, desde um passeio em família até uma experiência mais esportiva sobre as águas”, afirma Thalita Vicentini, diretora do Grupo Náutica, empresa organizadora do evento.

Jetski Sea-Doo

Uma das marcas confirmadas no Marina Itajaí Boat Show é a Sea-Doo, reconhecida mundialmente no segmento de motos aquáticas. Entre os modelos que serão expostos estará a Spark Trixx, opção mais acessível do evento, com preço a partir de R$ 72.990,00 desenvolvida para quem busca uma navegação mais esportiva e foco em manobras. O modelo conta com banco Freestyle, projetado para facilitar movimentos durante a pilotagem, guidão ajustável, sistema de trim variável estendido, que permite alterar o ângulo da moto aquática na água para auxiliar na execução de manobras, freio e ré inteligentes (iBR) e opção de sistema de áudio portátil.

Outro destaque será a Explorer Pro 230, versão 2026, desenvolvida para quem busca aventura e navegação de longa distância. Com preço a partir de R$ 171.990,00 o modelo tem motor de 230 hp, tanque de 70 litros, maior capacidade de carga e estrutura preparada para expedições.

Marca que estreia no evento, a Kawasaki apresenta duas linhas completas de jets skis com seis modelos cada: as famílias STX 160 e Ultra. A linha STX tem foco em uma navegação mais ágil e esportiva, enquanto a Ultra prioriza estabilidade em mar aberto, conforto e tecnologias premium. Entre os destaques dessas linhas estão: o Jet Ski STX 160 LX 2026, equipado com sistema de som embutido, assistente de marcha à ré, controle de cruzeiro eletrônico e novos recursos de conforto. Já a Ultra 310 LX-S chega como um dos modelos mais potentes da marca, com mais de 300 hp, unindo alta performance e tecnologia. O modelo conta com câmera de ré, faróis em LED, sistema de som com quatro alto-falantes Bluetooth e design voltado para conforto mesmo em navegações de maior velocidade.

A Yamaha também marcará presença na 4ª edição do Marina Itajaí Boat Show com uma linha ampla de produtos para diferentes perfis de navegação. Entre as motos aquáticas, a marca levará modelos da linha WaveRunner, como VX Cruiser HO, FX Cruiser HO, FX Cruiser SVHO e SuperJet, que atendem desde passeios em família e viagens de maior duração até experiências esportivas e de alta performance. Os modelos contam com tecnologias como o sistema RiDE, exclusivo da Yamaha, que facilita o controle da aceleração e da desaceleração, a tela Connext, com conectividade Bluetooth e sistema de segurança integrado, a tecnologia NanoXcel, que utiliza nanomateriais para deixar cascos e decks mais leves e resistentes, além do sistema de áudio Yamaha Music em versões selecionadas.

SERVIÇO:

O que: Marina Itajaí Boat Show 2026

Quando: de 2 a 5 de julho

Onde: Marina Itajaí — Av. Carlos Ely Castro, 100, Centro, Itajaí, Santa Catarina

Horários: quinta e sexta, das 14h às 21h; sábado e domingo, das 11h às 21h. No último dia, o evento finaliza às 20h.

Confira o calendário dos Boat Shows no Brasil em 2026 Jetski:

São Paulo Boat Show: 24/09 a 29/09

Salvador Boat Show: 05/11 a 08/11

Salão de Usados Náutica: 19/11 a 22/11

Sobre o Grupo Náutica

Com mais de 40 anos de atuação, o Grupo Náutica é referência em inovação, infraestrutura, sustentabilidade, eventos e comunicação no setor náutico brasileiro. O ecossistema do grupo reúne a Revista Náutica (www.nautica.com.br), pioneira e líder absoluta em conteúdo especializado; o Boat Show, maior organizadora de salão náutico da América Latina, com edições em São Paulo, Itajaí, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador e Angra dos Reis; a Metalu, maior fabricante mundial de píeres e passarelas em alumínio; a SF Marina, líder global em docas flutuantes de concreto e quebra-mares para marinas e portos; e a JAQ Apoio Marítimo, dedicada a projetos inovadores, pesquisas e sustentabilidade.

O Grupo Náutica também desenvolve iniciativas de impacto socioambiental que integram educação, cidadania e preservação, como “Só Jogue na Água o que Peixe Pode Comer”, criada por Ziraldo, e “Por Uma Cidade Navegável”, que promove a revalorização das vias aquáticas urbanas. Além disso, é responsável pelos principais Guias de Turismo Náutico do país, referência para navegadores, turistas e gestores públicos.