Pelo menos 3 radialistas vão tentar a sorte nas urnas este ano em Americana

Veterano conhecido do eleitor que bateu na trave duas vezes, Cezar Polidoro está no PSD e vai enfrentar 3 vereadores com mandato para buscar seu 1o mandato de fato.

Priscila Mello, do PL, é uma das apostas da ‘bancada feminina’ do governo Chico Sardelli (PL) nas eleições deste ano.

O agitador cultural e também radialista Julião Biaggio está no PP de Rafael Macris e vai buscar um lugar ao sol no time que também tem os vereadores Nathalia Camargo (que ainda não definiu se vem candidata) e Dr Daniel (que corre o risco de ter a candidatura impugnada).

