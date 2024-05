Elas são as protagonistas na arquitetura de interiores dos dormitórios e essenciais para nosso descanso após um longo dia de trabalho. E essa relevância não é exagero: a compreensão sobre o modelo certo da cama envolve um entendimento que acompanha o estilo do projeto – bem como o gosto e as demandas do morador –, e devem ser compatíveis com o espaço disponível. E a leveza esperada na função do móvel pode ser aguçada por sua colocação de forma solta. “Essa é uma tendência que propicia a percepção de um ambiente mais leve, fluído e sofisticado“, avalia a arquiteta Mari Milani, responsável por seu escritório homônimo. Confira, a seguir, dicas e detalhes de projetos de dormitórios assinados por ela, onde as camas soltas criaram cenários e propuseram soluções para cada cômodo. A variedade de acabamentos Um dos pontos que abrilhantam a presença das camas soltas está na oportunidade de selecionar a peça com determinado design e material alinhado com o décor do quarto tais como madeira, ferro, alumínio e tecidos como a camurça, suede e veludo, entre outros. “Afinal, ela não é vista como um elemento isolado e destoante, mas sim como um item que integra o conjunto da obra“, avalia a profissional. Ainda de acordo com ela, essas características são excelentes quando a ideia é inserir uma proposta temática ao projeto ou mesmo trabalhar com um mix de materiais e texturas para criar volumes diferentes. Inspire-se!