3ª FLAAM homenageará o poeta Jota de Oliveira

A 3ª FLAAM terá como homenageado nesta edição o poeta Jota de Oliveira.

A homenagem da Feira Literária e Artística de Americana ocorrerá durante a feira que está programada para os dias 18 e 19 de novembro no Centro de Atividades do SESI Americana. A indicação partiu do Espaço Literário Nelly Rocha Galassi.

“Pelo dom, pela fidelidade às origens, pelo trabalho que é a cultura popular, nada mais justa do que essa homenagem”, destacou a presidente do Espaço Literário, Maria Lúcia Capozzi durante o anúncio, que ocorreu em uma festa julina (08/07) organizada pelo grupo.

“Homenagear aqueles que tem representatividade na literatura é essencial. Em 2018, nossa homenageada foi a escritora Therezinha Poles. Em 2022, o escritor João Rodella. Agora, em 2023, será vez de Jota de Oliveira. Trata-se de uma singela forma de valorizar e reconhecer o trabalho literário deles”, destacaram os organizadores da FLAAM, Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama.

HOMENAGEADO – Jota de Oliveira é o nome artístico de Joaquim José de Oliveira, nascido em 10 de setembro de 1940, em Ibitinga, SP. É filho de Sebastião José de Oliveira e Maria Luiza de Oliveira. Metalúrgico aposentado pela Robert Bosch do Brasil Ltda, reside em Americana desde 1956. É ator de teatro amador, poeta, declamador e compositor letrista. Integra o Espaço Literário Nelly Rocha Galassi e tem participação em programas de rádios na região, declamando e divulgando seus poemas. Como autor, escreveu o monólogo “O Andarilho”. Conta ainda com três livros publicados, músicas gravadas pela dupla, Zé Proença & Suely, também tem 38 poemas gravados pelo radialista, poeta, ator e declamador Sérgio Silva (Fonte: Via Palavra 14)

FLAAM – A FLAAM é um evento cultural idealizado e organizado por Juliano Schiavo e Márcia Tomiyama, que busca agregar e dar espaço a atividades culturais diversificadas. O evento está previsto para ser promovido das 17h30 às 21h no sábado (18/11) e das 9h30 às 17h no domingo (19/11), no Centro de Atividades do SESI de Americana, localizado na Av. Bandeirantes, 1000, bairro Machadinho. Informações pelo link no Facebook: @feiraliterariaeartistica.

INSCRIÇÕES PARA ARTISTAS – Abrem nesta segunda-feira (10), as inscrições para os escritores e artistas interessados em participar de sua edição 2023 da FLAAM. Para se inscrever é preciso acessar o edital disponível no link https://forms.gle/D2eoEmfxiDcWE64w9 e se inscrever até o dia 10 de agosto.

APOIOS – Em 2023, a FLAAM conta com apoio do SESI Americana, SENAC Americana, Teia Conexões Sociais e Papelaria Tamoio. O projeto está em busca de parceiros que queiram fazer parte desse movimento cultural. Os interessados em apoiar podem falar com Juliano (19) 99214-7935 ou Márcia (19) 99977-8941.

