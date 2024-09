4 dicas de princesas para garotas reais

Enfrentar desafios da adolescência, como uma espinha no dia de fotos na escola ou sofrer por um coração partido, faz parte do crescimento. Muitas meninas se perguntam: como podem ser corajosas e protegerem seus corações?

Seja por inseguranças pessoais ou questionamentos espirituais, existem jovens que se sentem sozinhas ou sem um espaço seguro para desabafar. É natural que, nesse período, as meninas busquem apoio e orientação. Com o propósito de auxiliar essas garotas, as autoras da ficção cristã Corajosas 1 e 2 oferecem conselhos para fortalecimento espiritual. Confira 4 lições inspiradas em dicas que as princesas — encantadas ou não – dariam. Anote as recomendações de Arlene Diniz, Queren Ane, Thaís Oliveira e Maria S. Araújo:

1) Goste do que vê no espelho (por Arlene Diniz): a desconexão entre o que se vê na tela do celular e no reflexo do espelho pode ser uma passagem só de ida para a terra da amargura. Vista-se bem e fique bonita conforme suas possibilidades. O problema surge quando a preocupação excessiva com a aparência supera o valor real das coisas, podendo levar ao egocentrismo e vaidade. Reconheça que você é maravilhosa como Deus te criou.

2) Viva bons relacionamentos (por Queren Ane): pelo caminho você encontrará pessoas de todos os tipos, algumas mais fáceis de lidar e outras, nem tanto. Existe uma tendência pecaminosa de usar a boca para dizer coisas maldosas: amaldiçoar, ofender, invejar, fofocar, mentir. É natural querer amar e ser amada, mas não é necessário se desesperar para agradar alguém. Proteja o seu coração.

3) Enfrente os desafios de um mundo nada encantado (por Thaís Oliveira): todas enfrentam dilemas que podem levar a questionar a Deus. A resposta nem sempre é aquela que desejam ouvir. Isso não significa que foram abandonadas ou que Deus não se importa. Pelo contrário. Treine seus olhos para enxergarem a bondade de Deus. Ele quer cuidar do seu coração, arrancar os espinhos e curar suas feridas.

4) Persevere nessa longa jornada chamada vida (por Maria S. Araujo): a verdade é que há dias alegres e outros em que o sentimento é de frustração. Todos possuem sentimentos e emoções, e eles são parte de cada um. O que embeleza as pessoas é que demonstram ser reais, humanas. No entanto, precisa-se de algo sólido para apoiar os pés. Expresse a verdade quando necessário, sendo fiel àquilo em que acredita. Convide o Senhor: você verá sua fé cada vez mais inabalável.

Esses e outros aprendizados estão disponíveis no Journal da garota corajosa, publicação da Editora Mundo Cristão. As escritoras criaram uma comunidade online onde as meninas compartilham pensamentos e se conectam com outras jovens. Juntas, aprendem a ser corajosas e a proteger seus corações, seguindo a vontade de Deus.

Ficha técnica

Título: Journal da garota corajosa

Autoras: Thaís Oliveira, Maria S. Araújo, Arlene Diniz e Queren Ane

Editora: Mundo Cristão

ISBN: 978-6559883530

Páginas: 208

Preço: R$ 89,90

Onde encontrar: Amazon

Sobre as autoras: Maria S. Araújo, Thaís Oliveira, Queren Ane e Arlene Diniz são autoras dedicadas a criarem obras de ficção cristã que inspiram jovens. Em “Corajosas”, elas trazem releituras inovadoras e emocionantes dos contos de fadas. Instagram: @marias.araujo13 | @thaisoliveira.autora | @arlenediniz_ | @querenane | @corajosasolivro

Sobre a editora: Fundada em 1965 na cidade de São Paulo pelo missionário americano Peter Cunliffe, a Editora Mundo Cristão publica Bíblias e livros de autores nacionais e estrangeiros e de diversos gêneros literários, sempre pautados pela postura teológica cristã, histórica e equilibrada.

Site: www.mundocristao.com.br

Instagram: @mundocristao