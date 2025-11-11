A Câmara Municipal de Americana realizou na segunda-feira (10) sessão solene para a entrega de medalhas “Pastor Antônio Munhoz” aos pastores Anderson Machado, Joezel Souza Luna, Sandro Roberto Montrazzi e Theobaldo José de Silva Neto. As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria do presidente da Casa, vereador Léo da Padaria (PL).

A medalha “Pastor Antônio Munhoz” é entregue a lideranças religiosas que se destacaram nos relevantes serviços prestados à comunidade americanense. Participaram os vereadores Léo da Padaria, Leonora Périco (PL) e Levi Rossi (PRD), além de convidados, amigos e familiares dos homenageados.

Durante o uso da palavra, o presidente da Câmara enalteceu o histórico de vida dos homenageados. “É uma alegria estar participando de um momento como este. Agradeço novamente a vocês por terem aceitado a indicação dessa medalha. Estar aqui com vocês é muito gratificante, muito glorioso. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, seus familiares e membros das suas igrejas”, disse Léo da Padaria.

Os homenageados utilizaram a palavra para agradecer a concessão da medalha. Pastor Anderson Machado destacou o papel dos pastores para a sociedade. “Ser pastor é servir pessoas, amar e trabalhar de forma constante. Servimos com dedicação a Deus, não é fácil, mas recebemos uma missão que devemos cumprir. Com essa medalha me sinto ainda mais motivado para seguir contribuindo com a obra do senhor”, falou.

O pastor Joezel Souza Luna comentou a sua trajetória como pastor e a importância da medalha. “O nosso compromisso é com as famílias, pois é a primeira instituição estabelecida por Deus. Nós continuaremos fazendo essa grande obra que Deus colocou em nossas mãos. Nunca imaginei ser pastor, hoje me sinto feliz por ter sido transformado pela igreja e hoje ser homenageado com essa medalha”, discursou.

O Pastor Theobaldo José de Silva Neto falou sobre a sua relação com a cidade de Americana. “Fico muito honrado e satisfeito por esse reconhecimento. Participei de muitos momentos importantes aqui na cidade de Americana por conta da igreja, atendemos muitas pessoas ao longo desses anos. Tudo o que fizemos foi uma retribuição ao modo em que fomos tratados ao chegar a essa cidade”, concluiu.

Medalhas “Pastor Antonio Munhoz” – Biografias

PASTOR ANDERSON MACHADO

Nascido em Campinas, veio para Americana aos seis anos de idade com sua família. Iniciou sua caminhada na fé ainda na infância e, aos 16 anos, sentiu o chamado para o pastorado. Desde 2002 dedica-se ao ministério de forma voluntária, atuando em frentes de evangelização e ação social. Ao longo dos anos, pastoreou e colaborou em diversas congregações, entre elas a Igreja do Nazareno do bairro Zanaga, a Igreja do Nazareno Central de Americana e a Comunidade da Família. Em 2016 fundou a Comunidade Cristã Viva de Americana, que, ao longo de sua trajetória, passou por processos de crescimento e transformação, tornando-se hoje a Igreja Casa Viva de Americana, localizada no bairro Terramérica.

PASTOR JOEZEL SOUZA LUNA

Sua caminhada com o evangelho teve início em 1992, sendo batizado, ao lado de sua esposa, no ano seguinte. Serviu por seis anos na cantina da Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira, onde também atuou como superintendente da escola dominical por sete anos, período em que lecionou para os jovens. Formado em Teologia, dirigiu sua primeira congregação no bairro São Manoel e atuou nas congregações dos bairros São Jerônimo e Jardim Brasil. Permaneceu por 21 anos congregando na Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Ministério Madureira, na Avenida Paulista. Em 2013 fundou o ministério Igreja Evangélica Assembleia de Cristo de Americana, que preside até os dias atuais.

PASTOR SANDRO ROBERTO MONTRAZZI

Nascido em Americana, converteu-se em 1998 na Igreja do Evangelho Quadrangular, onde também foi batizado. Em 2009 iniciou os trabalhos com jovens e adolescentes na IEQ Boa Vista e, no ano seguinte, foi chamado para liderar regionalmente o projeto Aviva Jovens, que reunia entre 500 e 700 participantes por encontro. Em 2013 foi consagrado a obreiro e, seis anos depois, iniciou seu próprio ministério, a Comunidade Adorar Church, que mantém uma base missionária no Nordeste. O trabalho inclui reforço escolar, escola bíblica e a oferta de alimentação durante os dias de aula. Atualmente, Sandro é pastor titular e presidente da Comunidade Adorar.

PASTOR THEOBALDO JOSÉ DE SILVA NETO

Formado em Psicologia e Educação Religiosa, é pós-graduado em Psicologia Clínica e Neurociência, tendo recebido o título de doutor em 2003. Foi consagrado como Ministro de Música em 1983 e, a partir de 2000, passou a atuar como diretor da Faculdade Teológica Batista do Caminho. Posteriormente, fundou a Igreja Batista do Caminho – unidade Praia Azul. Atuou no corpo clínico dos Hospitais Samaritano e São Lucas e integrou a equipe da Prefeitura Municipal de Americana entre 2003 e 2010. Atualmente, exerce a função de coordenador da área de Psicologia no Espaço Saúde do Hospital Samaritano de Campinas – PHS e ocupa o cargo de Secretário Executivo da Aliança Batista do Caminho.

