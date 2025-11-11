Obras da UBS do Jardim da Balsa 2 avançam com a estruturação das paredes

As obras da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim da Balsa 2, em Americana, acabam de entrar em uma nova etapa, com a estruturação das paredes e o avanço das alvenarias. O prédio está sendo construído na Rua Rio Jari, ao lado da Comunidade Santo Expedito, e será um importante reforço para o atendimento em saúde na região.

Com 596,12 m² de área construída, a unidade foi projetada para oferecer atendimento integral e humanizado, em um espaço amplo, moderno, acessível e sustentável. O projeto contempla consultórios médicos, ginecológico e odontológicos, salas multiprofissionais, ambientes para vacinação, medicação, curativos, coleta de exames e amamentação, além de áreas voltadas à promoção da saúde e práticas coletivas.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou que a nova UBS representa um avanço significativo na ampliação da rede de Atenção Básica do município. “A obra da UBS do Jardim da Balsa 2 simboliza a expansão da estrutura pública de saúde com foco na proximidade e na resolutividade. Cada nova unidade é um investimento direto na qualidade de vida da população. Estamos criando um espaço acolhedor e bem equipado, onde as pessoas poderão receber o cuidado que merecem, mais perto de casa”, afirmou Danilo.

O projeto prevê ainda sala de práticas coletivas, espaço lúdico, escovódromo para ações de saúde bucal e áreas de convivência e integração entre as equipes. Para garantir mais conforto aos usuários, a unidade contará com recepção, sala de espera, área verde de descompressão e espaço ao ar livre para atividades. Os sanitários acessíveis estarão distribuídos em diferentes pontos, com opções masculinas, femininas e infantis com fraldário, assegurando acessibilidade plena para pessoas com deficiência (PCD).

A diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel, ressaltou que o projeto da nova UBS reflete uma visão moderna de cuidado, que integra infraestrutura e acolhimento. “A unidade foi planejada para ser mais do que um local de atendimento. Será um espaço de convivência, prevenção e promoção da saúde. Queremos que cada morador se sinta bem recebido, em um ambiente agradável, seguro e adaptado às necessidades de todos. Esse é o futuro da Atenção Básica que estamos construindo em Americana”, destacou Simone.

O investimento total na construção é de R$ 2.551.108,33, sendo R$ 2.435.976,00 provenientes do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) e R$ 115.132,33 de contrapartida da Prefeitura. O acompanhamento técnico e documental da obra é realizado pela Secretaria de Gestão de Convênios.

