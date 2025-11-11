4 regiões de Hortolândia recebem ação casa a casa contra Aedes aegypti

Quatro regiões de Hortolândia recebem ação casa a casa contra Aedes aegypti

Prefeitura elimina criadouros do mosquito nos bairros Chácaras Jd. Boa Vista, Jd. Amanda, Parque Gabriel e Parque São Miguel

Hortolândia segue firme com o combate ao Aedes aegypti. Esta semana, a Prefeitura de Hortolândia realiza casa a casa nas seguintes regiões: Chácaras Jardim Boa Vista, Jardim Amanda, Parque Gabriel e Parque São Miguel.

A ação consiste em visitas das equipes da Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ) em residências para detectar e eliminar possíveis criadouros do Aedes aegypti. O objetivo é eliminar o inseto ainda na fase larval. Caso sejam encontradas larvas nos imóveis visitados, as equipes recolhem algumas delas para identificação em laboratório. De acordo com o órgão, 80% dos focos de criadouros estão nas casas das pessoas.

A Prefeitura de Hortolândia reforça à população para que deixem as equipes entrarem nas casas para executar a ação. Os estão identificados com crachás e uniformes. Para se certificar, os moradores podem entrar em contato com a UVZ pelos telefones (19) 3897-3312 ou (19) 3897-5974 para saber em quais ruas e regiões será realizada a ação.

De acordo com a UVZ, Hortolândia tem 20.574 casos notificados de Dengue, dos quais 6.976 casos positivos e oito óbitos confirmados. Já de Chikungunya são 34 casos notificados, sendo um positivo e nenhum óbito. Este ano o município ainda não registra nenhum caso notificado de Zika.

VACINAÇÃO

Hortolândia disponibiliza a vacina contra a Dengue nas UBSs (Unidades Básicas da Saúde). A vacinação é feita das 7h30 às 15h30. O imunizante é para crianças e adolescentes de 6 a 16 anos.

Ainda durante a semana, as salas de vacinação de seis unidades funcionam em horário ampliado para possibilitar que a população possa se imunizar.

Confira abaixo quais são as seis UBSs de Hortolândia que funcionam em horário ampliado durante a semana:

Até às 17h30:

– UBS Amanda II

– UBS Dom Bruno Gamberini

– UBS Rosolém

– UBS Santa Clara

Até às 18h30:

– UBS Amanda I

– UBS Figueiras

