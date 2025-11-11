Matou a mulher com rolo de massa em SP, fugiu pra região e foi esfaqueado

Homem é preso em Americana após matar ex-mulher espancada com rolo de massa em SP

Um homem foi preso em Americana (SP) suspeito de matar a ex-companheira, Patrícia Gonçalves, de 42 anos, em um caso brutal ocorrido em Franco da Rocha, na Grande São Paulo. O crime, registrado como feminicídio, aconteceu no último domingo (9) e chocou a comunidade local.

De acordo com o boletim de ocorrência, Patrícia foi encontrada caída na sala da própria casa, com sinais de espancamento e intenso sangramento. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. No local, a polícia apreendeu um rolo de massa com manchas de sangue, apontado como o instrumento utilizado nas agressões.

O suspeito, Samuel Ângelo dos Santos, de 45 anos, fugiu após o crime, mas foi localizado dois dias depois, já ferido, ao dar entrada no Hospital Municipal de Americana. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, ele apresentava golpes de faca e permanece internado sob escolta policial.

Familiares contaram que Patrícia e Samuel viveram juntos por cinco anos e estavam separados havia cerca de um ano, mas ainda dividiam a mesma casa. O filho da vítima, de apenas cinco anos, presenciou as agressões e relatou ao tio que a mãe estava “ensanguentada”, o que levou ao acionamento imediato da polícia.

O caso segue em investigação pela Delegacia de Franco da Rocha, que apura as circunstâncias e motivações do crime.

