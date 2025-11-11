Homem detido por suspeita de violência doméstica em Sumaré

Ocorrência da Polícia Militar foi registrada na noite de segunda (10) na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Minnesota

Na noite de segunda-feira (10) um homem acabou detido pela Polícia Militar após ser acusado de ameaçar e manter relacionamento com uma adolescente em Sumaré. O caso foi registrado como violência doméstica, subtração de incapaz e ameaça, na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Minnesota.

De acordo com informações da PM, o pai da jovem acionou a equipe relatando que a filha estaria sendo ameaçada pelo namorado e o suspeito já possuía registros anteriores de ocorrências envolvendo violência doméstica. O genitor contou ainda que a adolescente frequentemente retornava para casa sob efeito de substâncias, após se encontrar com o companheiro.

Segundo o pai, essa situação se intensificou a preocupação com a integridade física e emocional da filha. Ao chegarem pelo local, os policiais militares encontraram o suspeito, que admitiu o relacionamento com a menor e declarou estar ciente da idade dela.

O acusado ainda confirmou possuir passagens anteriores por violência doméstica, mas negou as acusações relacionadas ao episódio em questão. Diante da situação e dos indícios de flagrante, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial de Sumaré, onde o homem permaneceu à disposição da Justiça.

