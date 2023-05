4ª Mostra de Dança de Americana com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para participar da 4ª Mostra de Dança de Americana,

edição de 2023. A apresentação acontece no dia 26 de maio, no Teatro Municipal Lulu Benencase, com entrada franca. O evento é realizado pela Câmara Setorial de Dança em parceria com a Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) de Americana.

Podem se inscrever bailarinos, grupos, institutos e academias de dança sediados no município. Os interessados devem enviar um e-mail para camaradedanca@gmail.com , até o dia 17 de maio, para receber a ficha de inscrição. Cada participante pode inscrever uma coreografia, podendo ser solo, duos, trios ou em conjunto, em diversas modalidades, como jazz, balé, hip-hop, dança do ventre, K-pop, entre outras.

A secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, destacou a importância do evento para os profissionais da dança e para o município. “A Mostra de Dança de Americana promove a interação entre bailarinos com diversos níveis de experiência e fomenta a cultura local ao oferecer a oportunidade para que os artistas se apresentem em sua cidade, mostrando a arte e o resultado de sua produção artística”.

Para mais informações, basta ligar para a Secretaria de Cultura e Turismo por meio do telefone (19) 3408-4800.

