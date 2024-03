As 5 praias mais procuradas pelos brasileiros no último ano

O Brasil é agraciado com uma costa repleta de praias paradisíacas, uma vasta diversidade

e riquezas naturais únicas, e os brasileiros, amantes natos de sol e mar, têm suas preferências bem definidas quando se trata de escolher um lugar para novas aventuras.

Um estudo recente realizado pela Agência Conversion, que analisou as buscas no Google entre janeiro de 2023 e janeiro de 2024, revelou quais destinos litorâneos ganharam o coração dos turistas.

Acompanhe a leitura e explore as cinco praias que estiveram no topo das pesquisas, desvendando suas belezas e peculiaridades!

As 5 praias mais desejadas pelos turistas no último ano

1. Praia do Farol da Barra

Com um aumento notável de 511,11% nas buscas pelo termo “praia farol da barra”, a Praia do Farol da Barra, em Salvador, conquistou o primeiro lugar entre os destinos preferidos.

A praia é palco de um dos cartões-postais da cidade: o Farol da Barra. Ele fica localizado no Forte de Santo Antônio da Barra, foi construído em 1536 e foi uma das primeiras fortificações do país.

Esse farol histórico testemunha séculos de história e proporciona uma vista deslumbrante do pôr do sol. Além disso, também é possível conferir o Museu Náutico da Bahia.

2. Praia João Fernandes

Búzios é famosa por suas praias encantadoras, e João Fernandes é uma das principais e mais visitadas do local.

Com um aumento de 404,55% nas buscas por “praia joão fernandes”, essa praia se destaca por suas águas cristalinas, mar calmo e raso, e muitas opções de passeios para se fazer, com vários quiosques, uma longa faixa de areia e muita movimentação.

As charmosas pousadas à beira-mar e os diversos restaurantes oferecem uma experiência gastronômica única.

O acesso à praia também é muito fácil, podendo ser feito de carro, por meio de passagem para o Rio de Janeiro de ônibus, e até mesmo por táxi marítimo.

3. Praia Dura

Em Ubatuba, a Praia Dura teve um volume de pesquisas de 317,24% por “praia dura”. Conhecida por sua atmosfera tranquila e cercada pela Mata Atlântica, essa praia é um refúgio para os amantes da natureza.

Trilhas exuberantes levam a mirantes que revelam vistas deslumbrantes, e a vegetação preservada cria uma atmosfera de serenidade. Ela é ótima para crianças, pois tem poucas ondas, é rasa e pouco frequentada.

Veja mais notícias sobre turismo e viagens

4. Praia de Tambaú

Com um aumento de 310,61% na procura por “praia de tambaú”, a Praia de Tambaú, em João Pessoa, é um verdadeiro espetáculo. Além das águas tranquilas e mornas, o calçadão é pulsante, repleto de feiras de artesanato, bares e restaurantes.

Tambaú é uma das praias mais frequentadas e divertidas de João Pessoa. As piscinas naturais de Picãozinho formadas durante a maré baixa são um convite para um mergulho relaxante.

5. Praia Comprida

Para fechar o nosso roteiro turístico, a Praia Comprida em Florianópolis foi procurada em 247,37% nas pesquisas por “praia comprida”. Conhecida por sua extensa faixa de areia, é ideal para caminhadas à beira-mar e para aproveitar a tranquilidade do clima litorâneo.

Com águas claras e pouco movimento, essa praia é frequentada por moradores e pescadores locais, o que a torna um refúgio ideal para famílias e turistas que buscam calmaria.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP