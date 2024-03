Câmara Jovem: edição 2024 do projeto inicia visitas às escolas de Americana

A Câmara Municipal de Americana deu início nesta segunda-feira (25) à etapa de visitação das escolas participantes da edição 2024 do “Câmara Jovem”. A equipe responsável pelo projeto visitou a Escola Estadual Profª Niomar Aparecida Mattos Gobbo Gurgel, no Parque da Liberdade, e conversou com os alunos do 1º ano do Ensino Médio.

Nesta etapa do projeto, os alunos são apresentados aos conceitos teóricos dos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário) e aprendem o funcionamento da Câmara Municipal e qual o papel do vereador, bem como suas funções e obrigações. Eles são convidados também a observarem as necessidades da comunidade onde vivem e discutirem entre si os problemas da cidade, despertando o senso crítico e a cidadania.

O presidente da Câmara, vereador Thiago Brochi (sem partido), acompanhou a visita e conversou com os alunos. “Quanto mais próximo o cidadão fica da política, com certeza a gente vai ter uma cidade melhor, um estado de São Paulo melhor e um país melhor. É de grande importância o jovem saber as funções dos vereadores e como funcionam os três poderes”, comentou.

Após trabalharem em sala de aula com a orientação dos professores, os alunos concluirão a participação no projeto elegendo vereadores mirins e participando de uma sessão simulada no plenário da Câmara, onde irão debater proposituras (projetos, moções, indicações e requerimentos) apresentadas por eles próprios.

O projeto Câmara Jovem se estenderá por todo o ano de 2024, realizando visitas nas escolas municipais, estaduais e particulares que aderirem ao projeto e ainda as sessões simuladas no plenário. As proposituras apresentadas pelos vereadores mirins são encaminhadas à Comissão de Legislação Participativa da Câmara Municipal, que avalia e transforma o trabalho dos alunos em documentos oficiais da Casa.

Para mais informações sobre o projeto, acesse a página especial no site da Câmara: https://www.camara-americana.sp.gov.br/paginas/projeto-camara-jovem