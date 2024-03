O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se escondeu por 2 dias

na embaixada da Hungria por 2 dias. O país europeu tem como governante Viktor Orban, homem de extrema-direita próximo do brasileiro e de seus familiares.

Em meio a uma megaoperação da PF que investigava alegações de golpe, o ex-presidente foi flagrado se escondendo na Embaixada da Hungria em Brasília.

Imagens obtidas pelo The New York Times revelam que inelegível que teve seu passaporte confiscado, buscou abrigo na representação diplomática.

Vídeo revelado pelo @nytimes mostra Bolsonaro escondido na Embaixada da Hungria durante as investigações sobre o golpe no Brasil, em fevereiro.

O ex-presidente ficou dois dias no prédio após ter o passaporte apreendido pela PF e preparava uma fuga se tivesse a prisão decretada.

