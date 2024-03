Vereador propõe lei Roberto Carlos por show em outra cidade

Show de Roberto Carlos em Nova Odessa- O vereador Thiago Martins (PV) protocolou

um projeto de lei na secretaria da Câmara Municipal de Americana em que proíbe que eventos e promoções realizadas no município promovam divulgação das atividades sem referência à cidade.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é evitar que os organizadores identifiquem eventos realizados no município com o nome de outras cidades, visando promover a importância e o reconhecimento de Americana no cenário regional.

“Ao longo dos anos, temos observado uma prática recorrente de divulgação de eventos, promoções e atividades similares que, embora realizados no perímetro de Americana, omitem ou distorcem deliberadamente a referência à nossa cidade. Tal conduta não apenas prejudica a imagem e o prestígio de Americana, mas também representa uma forma de discriminação e desvalorização de nosso município”, defende Martins.

Leia + sobre política regional

No projeto, o vereador propõe multa de R$ 25 mil e suspensão do alvará de funcionamento em caso de descumprimento. “O valor estabelecido como multa e as demais penalidades previstas visam desencorajar qualquer tentativa de descaracterizar o local exato do evento em benefício de outras localidades”, acrescenta.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes e, não havendo impedimento legal para sua tramitação, será discutido e votado pelos vereadores em Plenário, durante sessão ordinária.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP