5 Profissões em alta no mercado de tecnologia

Com o mercado de trabalho em constante transformação e a diversidade de opções de carreira, pode surgir a dúvida de qual graduação escolher. Um levantamento de 2019 do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação, apontou que 59% dos alunos desistem de seus cursos ao entrarem na faculdade. Quais as dicas os profissionais de educação têm para os jovens?

Maíra Habimorad, presidente do Instituto de Tecnologia e Liderança (Inteli), explica que a decisão do curso é a primeira grande decisão que fazemos na vida. “Escolher qual faculdade fazer tem uma grande importância na vida dos jovens, mas na prática ela ganha menos relevância ao longo da vida. Primeiro porque os empregos estão cada vez mais abertos, é claro que tem empregos muito técnicos, por exemplo, é impossível exercer a profissão de médico sem o efeito medicina, mas quando você olha uma segunda carreira muito popular, como Engenharia, você vê engenheiros trabalhando numa série de áreas. Tem uma flexibilidade entre o que você estuda e as possíveis áreas de construção da sua carreira. O segundo aspecto é que as pessoas vão ter várias carreiras ao longo da vida. A primeira graduação que o jovem faz, é só o primeiro ciclo de aprendizado. Você deve dar atenção para essa escolha, mas não ficar pensando que isso vai ser determinante pelo resto da sua vida”, explica Habimorad.

O mercado de trabalho está cada vez mais recheado de oportunidades para profissionais da área. De sistemas complexos a inovações disruptivas, o setor tecnológico oferece uma ampla gama de carreiras promissoras, especialmente para as gerações Z e Alpha, que já nasceram em um mundo mais digital. Aqui, exploramos cinco profissões em destaque na área de tecnologia:

1. Administrador de Tecnologia (ADM Tech)

O Administrador de Tecnologia, ou ADM Tech, é o profissional responsável por gerenciar e coordenar projetos tecnológicos dentro de uma organização. Esse papel inclui a supervisão de equipes, a gestão de recursos e a implementação de estratégias tecnológicas para melhorar a eficiência e a eficácia das operações. Os profissionais dessa área devem ter habilidades de liderança, conhecimento em gerenciamento de projetos e uma compreensão profunda das tecnologias emergentes.

2. Engenharia de Computação

Os engenheiros de computação são especialistas em projetar, desenvolver e manter sistemas de hardware e software. Este campo combina conhecimentos de engenharia elétrica e ciência da computação para criar soluções inovadoras e eficientes. Os engenheiros de computação trabalham em uma variedade de setores, desde a criação de novos dispositivos eletrônicos até o desenvolvimento de sistemas embarcados e redes de comunicação.

3. Engenharia de Software

É uma área que se concentra no desenvolvimento de sistemas e aplicativos de software. Os engenheiros de software são responsáveis por projetar, testar e implementar programas que atendam às necessidades dos usuários e das empresas. Eles trabalham com linguagens de programação, frameworks e metodologias ágeis para criar soluções que sejam robustas, escaláveis e seguras.

4. Ciência da Computação

Os profissionais formados em Ciência da Computação estudam os fundamentos teóricos da informação e da computação. Eles se dedicam ao desenvolvimento de algoritmos, à análise de sistemas e à criação de novas tecnologias. Os cientistas da computação trabalham em áreas que vão desde a inteligência artificial e a criptografia até a análise de big data e o desenvolvimento de jogos.

5. Sistemas de Informação

Os profissionais de Sistemas de Informação atuam na integração entre tecnologia e processos de negócios. Eles são responsáveis por analisar e projetar sistemas que atendam às necessidades organizacionais, além de garantir que a infraestrutura tecnológica suporte às operações diárias. Esse campo é crucial para a transformação digital das empresas, pois combina habilidades técnicas com a compreensão das necessidades empresariais.

Com a tecnologia se tornando um aspecto central de praticamente todos os setores, essas profissões oferecem não apenas oportunidades de crescimento, mas também a chance de estar na linha de frente da inovação.

