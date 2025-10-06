6 elementos que facilitam a vida na cozinha

Bem longe da escassez de recursos do passado: arquiteto Bruno Moraes indica as soluções que tornaram a rotina muito mais eficiente e agradável

Ao planejar esse espaço, a funcionalidade foi prioridade, aproveitando cada centímetro da melhor forma possível e dividindo a cozinha em três áreas essenciais: refrigeração, lavagem e cocção | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Se tem um ambiente que evolui vertiginosamente nos projetos residenciais, esse é a cozinha, que há muito tempo deixou de resumir-se ao combo pia, fogão e geladeira. Ao entrar em evidência, o arquiteto Bruno Moraes, à frente do BMA Studio, reforça que não basta que ela seja bonita: é preciso que ela responda bem às necessidades de quem a usará. “Com a transformação, inclusive da indústria, hoje contamos com elementos que tornam nossa presença e atividades muito mais fluidas e prazerosas”, pontua.

Mas sobre quais pontos ele se refere? Acompanhe a seguir:

1. Marcenaria inteligente

Bem planejada, ela direciona o layout da cozinha. Além do estilo que assume, a composição facilita a organização por meio de gavetas com divisórias ajustáveis, gavetões espaçosos, portas basculantes com pistão a gás, cantoneiras giratórias e outras aplicações para acesso rápido aos itens do dia a dia.

Para Bruno, a personalização faz toda a diferença, pois além das dimensões, a marcenaria é fruto de rotinas individualizadas. Ele exemplifica: “Uma gaveta para especiarias faz todo sentido para quem cozinha bastante, enquanto divisórias para tampas e panelas são perfeitas para ambientes menores. É nesse equilíbrio entre funcionalidade e estética que o projeto ganha vida“, explica.

Na lateral da geladeira, seria pouco provável considerar a viabilidade de uma despensa com a capacidade dessa elaborada pelo arquiteto Bruno Moraes | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

2. Ilhas e penínsulas

O preparo de refeições não demanda apenas o espaço para cocção. Antes disso, é preciso uma área onde o morador possa manusear os ingredientes e utensílios em mise en place que facilite a execução. Assim, as ilhas e penínsulas incorporaram essa demanda e ainda agregaram a instalação de cooktops, entre outras possibilidades.

“Não é só uma modinha. Em sinergia com a versatilidade, ambas estimulam a socialização entre as pessoas, pois tornam a cozinha um ambiente menos isolado e mais convidativo”, relaciona o profissional.

Na concepção dessa cozinha, o arquiteto Bruno Moraes trabalhou com a dupla perfeita: ao fundo, a península o cooktop, coifa e cuba, enquanto a ilha assume o papel de apoio e decoração. Ambas foram compostas pelo quartzo, material com alta resistência a choques, riscos, manchas e marcas de talheres | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Mais do que um espaço para realizar refeições rápidas: com a intenção de facilitar o uso do espaço, o arquiteto Bruno Moraes aproveitou o canto formado pelo ângulo de 90 graus para inserir um móvel que acomoda as louças de apoio| Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

3. Calhas úmidas e secas

As calhas são acessórios cada vez mais presentes nas cozinhas contemporâneas e a ideia é a praticidade no uso. A versão úmida substitui o antigo escorredor, que ocupa espaço na bancada e a deixa sempre molhada: ao inseri-la tal qual a cuba, o morador passa a contar com o escoamento que segue direto para a tubulação de esgoto.

A calha úmida permite a inserção do escorredor de louças, tábua para corte e dispenser para detergente, como executado pelo arquiteto Bruno Moraes nesse projeto de cozinha | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Já as calhas secas funcionam como canaletas multifuncionais para apoiar utensílios e temperos. “A sua durabilidade é extensa, pois são de aço inox, mesmo material das cubas“, assegura o arquiteto. “Sem contar que podemos dispô-las tanto na lateral, como na frente da torneira e em diferentes tamanhos e modelos. Tudo vai depender do espaço disponível”, complementa.

No projeto de seu apartamento, o arquiteto Bruno Moraes incluiu uma calha seca, posicionada à frente do cooktop, para simplificar o manuseio do azeite e dos temperos – inclusive os frescos, com a pequena hortinha | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

4. Tomadas embutidas

Retráteis ou dispostas em perfis de alumínio discretos, elas são fundamentais para ligar os eletrodomésticos portáteis sem comprometer a estética da bancada. Além disso, são recursos que ampliam a segurança, evitando fios espalhados pelo ambiente.

Uma torre de tomadas embutida na bancada da cozinha é a solução para conectar um ou vários aparelhos ao mesmo tempo | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

“Parece um detalhe sem tanta importância, mas esse estilo de tomada embutida dá liberdade de usar o liquidificador, o mixer ou a batedeira no ponto desejado, sem precisar arrastar o eletrodoméstico até a parede“, comenta o profissional.

5. Iluminação estratégica

A iluminação também é um item primordial para a rotina na cozinha. Seguindo o avanço ressaltado por Bruno, perfis de LED embutidos nos armários superiores garantem luz direcionada para as bancadas, enquanto luminárias pendentes sobre a ilha ou península valorizam o décor. Ademais, sistemas dimerizáveis permitem o ajuste da intensidade de acordo com a ocasião, concebendo ambientes tanto funcionais, quanto aconchegantes.

Nessa cozinha, o LED projetado dá destaque ao revestimento hexagonal, além de iluminar com maior precisão a bancada | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

6. Organização aparente com estilo

Ao redor das coifas, o arquiteto Bruno Moraes projetou uma estrutura em serralheria que funciona como uma prateleira decorativa que expõe livros de receitas, vinhos, objetos e plantas | Projeto BMA Studio | Foto: Guilherme Pucci

Trilhos metálicos com ganchos, prateleiras abertas e nichos expostos são recursos interessantes para compor o visual da cozinha. “São esses pequenos detalhes que mostram a força do projeto. Eles não aparecem tanto na primeira impressão, mas no dia a dia ressignificam a vida na cozinha”, finaliza o arquiteto Bruno Moraes.

