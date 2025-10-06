O publicitário Chico Rangel agora trabalha na prefeitura de Sumaré. Ele estaria ligado ao vereador Welington da Farmácia e ao vice-prefeito André da Farmácia, ambos MDB.

CR foi nome forte no começo do governo Omar Najar (2015-2020) em Americana e nas últimas eleições foi coordenador regional do MDB.

Questionado se estará em campanhas no ano que vem, apenas disse que ‘se um deles for candidato (Welington ou André), sim’.

Ele passa a ocupar posto de assessor na secretaria de Convênios da prefeitura.

Com Rangel, Americana ‘exporta’ especialistas

Além de Rangel, americanenses hoje ocupam postos nas prefeituras e câmaras de Sumaré (Vitor Coelho e Valdecir Duzzi), em Nova Odessa (Odair Dias e Cláudio Amarante), Campinas (Bianca Rezende) e Limeira (Roger Willians, Walter Veneciano e Tiago Guimarães), entre outros.

