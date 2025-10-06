O vereador de Americana Marcos Caetano (PL) aposta na força que tem junto a igrejas evangélicas para ter uma vaga para deputado federal na disputa do ano que vem.
Este final de semana ele esteve com lideranças políticas e religiosas da Assembleia de Deus Ministério do Belém da região.
Estiveram no evento o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o deputado federal Paulo Freire e a deputada Estadual Marta Costa.
O grupo dele acredita que ele tem boas chances de ser dos nomes mais cotados para ser candidato a deputado federal na região no ano que vem.
Desafios locais de Caetano
O maior desafio hoje para uma candidatura do vereador Caetano é a vereadora da cidade Leonora do Postinho. Eles são do mesmo partido e ela estaria na frente por contemplar duas cotas exigidas e importantes para os partidos- gênero e cor (mulher negra).
