Spotify apresenta novidades em canais de compra

Desde o lançamento do Spotify Ad Exchange (SAX) em abril, vimos um aumento de 142% no número de anunciantes que já estão usando o SAX.¹

Hoje estamos apresentando ainda mais flexibilidade e controle no Spotify Ad Exchange para os anunciantes e, pela primeira vez, oferecendo aos publishers hospedados no Megaphone a opção de vender suas próprias campanhas de podcast dentro do Spotify Ad Exchange.

Novidades Spotify Ad Exchange:

A partir de hoje, ampliamos o acesso a inventário e melhoramos a segmentação para compradores programáticos por meio de novas parcerias, além de introduzir avanços para que publishers de podcasts desbloqueiem mais oportunidades de receita.

Amazon : Pela primeira vez, anunciantes que usam o Amazon DSP poderão acessar o inventário de áudio e vídeo do Spotify.

: Pela primeira vez, anunciantes que usam o Amazon DSP poderão acessar o inventário de áudio e vídeo do Spotify. Spotify Ad Exchange para Publishers: No próximo ano, ampliaremos o acesso ao Spotify Ad Exchange para publishers hospedados no Megaphone, permitindo que fechem negócios em private marketplace (PMPs). Isso permitirá configurar acordos não garantidos com um ou vários anunciantes, abrindo novas oportunidades de receita.

“Ao combinar as diversas audiências da Amazon e seus sinais proprietários (first-party signals) com o conteúdo de alta qualidade do Spotify e sua base de fãs engajada, estamos criando novas e relevantes formas para os anunciantes ampliarem suas estratégias omnichannel, aproveitando um nível mais profundo de insights disponível apenas por meio do Amazon DSP”, disse Meredith Goldman, Diretora de Amazon DSP na Amazon Ads. “O Amazon DSP agora tem uma escala inédita em todo o inventário de áudio próprio da Amazon (O&O) e também na open internet, permitindo que estabeleçamos novos padrões para o planejamento e a ativação holística de campanhas – tudo em um só lugar.”

Leia + sobre tecnologia e ciência

Spotify Ads Manager: Também seguimos inovando no Ads Manager, com novas ferramentas e parcerias que ajudam anunciantes de todos os tamanhos a criar, otimizar e mensurar suas campanhas no Spotify.

Parceria com Smartly : Estamos integrando o Spotify Ads Manager ao Smartly, o que permitirá que mais anunciantes acessem nosso inventário de áudio, display e vídeo, apoiados pela criatividade, automação e medição impulsionadas por IA do Smartly.

: Estamos integrando o Spotify Ads Manager ao Smartly, o que permitirá que mais anunciantes acessem nosso inventário de áudio, display e vídeo, apoiados pela criatividade, automação e medição impulsionadas por IA do Smartly. Lançamento de Split Testing : Em breve lançaremos uma nova ferramenta de testes A/B que permitirá experimentar diferentes elementos criativos e descobrir o que mais ressoa com o público. Os anunciantes poderão medir KPIs Completion Rate, CTR, CPC e custo por conversão.

: Em breve lançaremos uma nova ferramenta de testes A/B que permitirá experimentar diferentes elementos criativos e descobrir o que mais ressoa com o público. Os anunciantes poderão medir KPIs Completion Rate, CTR, CPC e custo por conversão. Tudo isso se soma ao nosso conjunto de otimizações que já está entregando resultados poderosos para os anunciantes, incluindo uma taxa de visualização 103% maior em campanhas com o objetivo de Tráfego Web (vs. campanhas de brand awareness) e uma taxa de instalação 4,3x maior em campanhas com objetivo de Instalação de App (vs. campanhas não otimizadas)².

“Temos trabalhado intensamente para aprimorar nossos canais de compra automatizada e tornar fácil para os anunciantes comprar, criar e mensurar no Spotify. Com essas últimas atualizações, estamos oferecendo ainda mais flexibilidade e controle, permitindo que alcancem nossa audiência global altamente engajada e gerem impacto com suas campanhas.” – Brian Berner, Global Head of Advertising Sales & Partnerships

Com 90% das pessoas usando o Spotify como parte de sua rotina diária e passando em média mais de duas horas por dia na plataforma,³ nos tornamos um companheiro essencial para milhões de fãs. Em um mundo de distrações constantes, o Spotify oferece algo diferente — por isso somos o app nº1 na tela inicial.⁴ Seja para aprender algo novo ou relaxar com uma playlist, os usuários vêm ao Spotify em busca de conexão real e valor genuíno.

Para os anunciantes, isso significa engajar audiências em um ambiente positivo, premium e seguro para as marcas. De fato, 65% afirmam que o tempo passado no Spotify é mais positivo do que o tempo gasto em redes sociais.⁵ É por isso que os anúncios no Spotify têm um impacto diferente e ressoam mais com o público. Como o melhor lugar para ser fã, seguimos comprometidos em construir uma plataforma de anúncios que ajude anunciantes de todos os tamanhos a alcançar suas audiências e gerar resultados, independentemente do objetivo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP