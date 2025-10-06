Tivoli celebra chegada de novas lojas e reforça o mix de marcas

Com inaugurações recentes, agenda cultural e melhorias estruturais, shopping investe em compras, lazer e convivência

Prestes a comemorar seus 27 anos de história, celebrados em 3 de novembro, o Tivoli Shopping celebra a chegada de novas operações e reforça seu compromisso de oferecer um mix cada vez mais diversificado de lojas, quiosques, lazer e gastronomia. Reconhecido como o shopping da família, o empreendimento reafirma sua relevância como polo de compras e convivência para moradores de Santa Bárbara d’Oeste, Americana e região.

Somente neste ano, o Tivoli recebeu um conjunto expressivo de inaugurações como Avatim, Milon, Grand Vision, Mahogany, La Vessel, Touti Perfumes, Crocs, Além da Make, We Pink, NTX, K- Hot, BS Tech e Ekim.

Além das novas operações, o shopping celebra também algumas ampliações, como das lojas Official Multimarcas e Make da Miss e, ainda, o novo layout das Óticas Carol. E não para por aí: em breve o Tivoli receberá uma unidade da Hope e Casa do Celular entre outras marcas.

Essas novidades se somam a grandes nomes que chegaram em anos anteriores, como o Outback, Restaurante Coco Bambu, lojas Centauro, Vivara, Kacyumara e Vivara Life, consolidando ainda mais o shopping como destino completo de compras e lazer.

“Mais do que comemorar quase três décadas de história, celebramos o fato de sermos um espaço escolhido pelas famílias da região como destino para momentos de lazer, conveniência e boas experiências. Trazer novas marcas e ampliar nosso mix demonstra a força do Tivoli e o quanto seguimos acompanhando as tendências do varejo”, destaca Núbia Castro, gerente geral do shopping.

Cultura e lazer

O Tivoli não se destaca apenas pela variedade de lojas: o centro de compras é reconhecido por seu investimento em lazer, cultura e entretenimento para todas as idades. Neste mês de outubro, por exemplo, o público pode conferir três exposições artísticas inéditas, além do espaço “Brinquedos que Contam Histórias”, projeto exclusivo do Grupo AD Shopping que resgata memórias afetivas de diferentes gerações, e o brinquedo Jump Folia, uma atração inflável de grande porte instalada especialmente para o mês das crianças.

Ao longo do ano, o shopping também se tornou palco de espetáculos musicais que já são tradição na região, como o Clássicos do Pop Rock, além de peças de teatro, oficinas e outras experiências que fazem parte da agenda cultural e reforçam o Tivoli como espaço democrático, acessível e de grande circulação.

Infraestrutura

Além da chegada de novas operações, o Tivoli também vem promovendo melhorias para garantir mais conforto ao público como as vagas para carros elétricos e os novos projetos em desenvolvimento, sendo eles o luminotécnico, a troca de mobiliário e o novo acesso para pedestres (que está em fase final de implantação) – que visam modernizar os espaços de convivência e experiência de quem visita o empreendimento.

Recentemente, o Tivoli Shopping anunciou sua segunda expansão, um marco importante que reforça o compromisso do empreendimento com o desenvolvimento econômico e social da região. O projeto prevê a construção de mais de 9,2 mil m² de área, com a criação de 50 novas lojas e 5,5 mil m² de ABL (Área Bruta Locável).

Com investimento estimado em R$78 milhões, a iniciativa não apenas ampliará o mix do shopping, como também deverá gerar centenas de empregos diretos e indiretos.

“Nossa preocupação vai além de oferecer boas opções de compras. Queremos que o Tivoli seja lembrado como um espaço onde as famílias encontram cultura, lazer, serviços e um ambiente agradável para conviver. Esse é o compromisso que temos com a comunidade desde a inauguração, e que seguimos firmes em manter”, completa Núbia.

