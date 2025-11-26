Um total de 7 presos morreram em um incêndio no setor de inclusão da Penitenciária José Luiz Mansur, em Marília, no interior de São Paulo. Além dos sete mortos, 21 pessoas foram atendidas após intoxicação pela fumaça na tarde desta terça-feira (25).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

De acordo com a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária), o incêndio foi provocado por um interno, que ateou fogo em seus pertences na área por onde os presos passam quando chegam ao presídio.

A secretaria afirmou que os policiais penais realizaram o primeiro combate às chamas até a chegada dos bombeiros e das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que prestaram atendimento aos feridos e os levaram para Hospital das Clínicas de Marília, Santa Casa, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Unidade de Suporte Avançado (USA).

Prefeitura confirma morte dos 7 presos

A Prefeitura de Marília divulgou que cinco internos morreram no local e outros dois, no hospital. Dos 21 atendidos, 3 estão intubados na Santa Casa e 2 na UTI no Hospital das Clínicas. Os demais não correm risco. Aos menos sete deles são funcionários do presídio.

“A SAP lamenta profundamente o incêndio ocorrido. Ao todo, sete internos vieram a óbito em decorrência da inalação de gases tóxicos produzidos pelo incêndio proposital. A SAP instaurou procedimento para apurar o caso e está em contato com as famílias das vítimas para prestar todos os esclarecimentos necessários”, diz a nota.

Leia Mais Notícias do Brasil