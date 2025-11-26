Grandes atletas nomes da corrida vão se reunir nos dias 6 e07 de dezembro, em Americana, para celebrar o poder transformador do esporte e os 150 anos da cidade.

O primeiro encontro será durante o Jantar & Resenha, uma roda de conversa mediada pelo jornalista esportivo Ricardo Capriotti que acontecerá no sábado, 06/12, a partir das 19h, no Hotel Florença. Os atletas compartilharão seus desafios e conquistas no esporte e responderão perguntas do público. Em seguida, haverá um Jantar Italiano no Viê Restaurante.

O segundo encontro será durante a Maratona 150 anos de Americana no domingo, 07/12, quando os atletas correrão ao lado dos participantes em uma das quatro distâncias disponíveis (7km, 14km, 21km e 42km).

A compra dos ingressos para os dois eventos pode ser feita ao mesmo tempo na página do evento na plataforma Ticket Sports. Aqueles que se inscreveram na corrida anteriormente e agora desejam participar do Jantar & Resenha podem comprar o ingresso pelo WhatsApp (11) 91713-1120.

Os inscritos na Maratona 150 anos de Americana devem retirar os kits no dia 05 (das 09h às 17h) ou 06 (das 09h às 15h) na Rua Fortunato Faraone, número 1007, Jardim Girassol – Americana.

“É gratificante poder proporcionar eventos incríveis como esses que celebram a corrida no país. Estou muito ansioso para ouvir as histórias de superação e conquista desses atletas que admiro tanto e para correr ao lado deles. No fundo todo atleta quer deixar um legado nas pessoas e sei que esse final de semana especial que estamos preparando será memorável e inspirador para todos que vibram com o esporte”, destaca Hugo Farias, recordista de maratonas consecutivas no Guinness World Records e organizador dos eventos em parceria com a NOW! Experiências Esportivas. A realização dos eventos tem o apoio da Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Esportes.

Atletas confirmados



Tatiele Carvalho – Atleta olímpica, competiu nos Jogos Olímpicos Rio 2016, entrou para a história como a primeira mulher a representar o Brasil nas finais dos 10 mil metros rasos em Jogos Olímpicos e foi duas vezes a melhor brasileira na Corrida Internacional de São Silvestre. Seu currículo extenso tem ainda participações em campeonatos Panamericanos e Mundiais, recorde do Campeonato Brasileiro Sub-23; foi cinco vezes campeã do Troféu Brasil de Atletismo; três vezes campeã Sul Americana e 11 vezes Campeã Brasileira (categorias sub-23 e adulto).

Felipe Bardi – Americanense, o velocista coleciona medalhas e recordes no atletismo. Neste ano, Bardi conquistou o ouro nos 100m rasos do Campeonato Sul-Americano de Atletismo, em Mar del Plata, na Argentina, ao completar a prova em 9s99. Com o resultado, ele se tornou o primeiro brasileiro a correr abaixo dos 10s fora do país e alcançou a terceira melhor marca da história do Brasil. A melhor marca é dele mesmo, que em 2023 correu em 9s96 o Troféu Bandeirantes realizado em São Bernardo do Campo. Em 2025, Felipe Bardi também disputou o Campeonato Mundial de Revezamentos, na China, onde se destacou como o melhor velocista da equipe brasileira.

Pepe Fiamoncini – Ultramaratonista recordista no Guinness World Records. Em outubro de 2025, Pepe percorreu, por 12 horas, mais de 110 km em uma esteira manual sem eletricidade, registrando um pace de cerca de 6:30 por km. Antes, a maior distância registrada nesta categoria no livro dos recordes era de 94 km. Em 2023, ele já havia quebrado outro recorde ao se tornar o ser humano mais rápido da história a cruzar o Salar do Uyuni, na Bolívia. Foram 170 km percorridos em 33 horas e 4 minutos.

SERVIÇO

Evento: Jantar & Resenha

Data: 06 de dezembro de 2025 (sábado)

Horário: 19h

Local: Hotel Florença – Av. de Cillo, 820 – Jardim São Pedro – Americana

Preço: R$ 115,00 por pessoa

Como comprar: pelo WhatsApp (11) 91713-1120 ou junto com a inscrição na corrida

Evento: Maratona 150 anos de Americana

Data: 07 de dezembro de 2025 (domingo)

Horário: largada a partir das 05h45

Preço: a partir de R$ 119,00 (2º lote)

Inscrições:https://www.ticketsports.com.br/e/maratona-150-anos-americana-hugo-farias-73959

