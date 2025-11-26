Encontro de carros esportivos arrecada leite ao Fundo Social no fim de semana na Fidam

Leia + sobre diversão e arte

A segunda edição do Americana ExpoCars, encontro de carros esportivos e exclusivos que conta com apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, acontece neste sábado (29), das 18h às 22h, e domingo (30), das 9h às 17h, no pavilhão da Feira Industrial de Americana (Fidam). A entrada será solidária, por meio da doação de um litro de leite, que será destinado às famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade do município.

A exposição vai reunir proprietários e colecionadores de carros esportivos, além de estandes do segmento automotivo, praça de alimentação com food trucks, shows, área kids, estacionamento e outras atrações.

O secretário de Cultura e Turismo de Americana, Vinicius Ghizini, destacou a importância da iniciativa. “O ExpoCars já é um evento de sucesso e consolidado no município, que traz ao público a oportunidade de conhecer de perto os carros esportivos de alto desempenho. Americana promove uma diversidade de ações e atividades para todos os públicos, e a ExpoCars contempla a paixão pelo automobilismo e promove uma ação solidária, com a doação ao Fundo Social”, reforçou.

O organizador do evento, Thiago Martins, convidou a população para prestigiar o evento. “O Americana ExpoCars movimenta vários segmentos da cidade, impulsionando a economia e o entretenimento. Os visitantes poderão conferir e fotografar as máquinas expostas. Toda a população está convidada a participar e passar bons momentos com a família, aproveitando as atrações no pavilhão da Fidam e contribuindo com as doações. Agradecemos o apoio da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e Turismo e de todos os colaboradores”, disse.

A primeira edição do ExpoCars, realizada em maio na Fidam, arrecadou 10,8 toneladas de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade de Americana. A Fidam fica na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 200, na Vila Israel.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP