Comandante Felipe deixa CTI após 8 meses
Comandante Felipe, piloto da Polícia Civil do Rio, recebeu alta do CTI após oito meses de recuperação.
Baleado na testa durante operação aérea em março, ele passou por cirurgias e enfrenta sequelas motoras no lado esquerdo. Agora em quarto hospitalar, inicia fase intensa de reabilitação. A família relata avanços graduais e agradece o apoio, enquanto a equipe médica mantém cautela sobre a alta definitiva.
