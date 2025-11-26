A Vigilância Sanitária de Americana interditou, nesta quarta-feira (26), uma adega localizada no bairro Antônio Zanaga, após a constatação de diversas irregularidades durante ação fiscalizatória realizada em conjunto com a Polícia Civil.

Na inspeção, as equipes identificaram condições inadequadas de higiene, desorganização no ambiente e produtos vencidos à venda, incluindo refrigerantes e cervejas. Também foram encontradas bebidas alcoólicas sem comprovação de procedência, todas imediatamente inutilizadas pelas autoridades competentes. Outro ponto grave constatado foi o funcionamento da adega sem o Certificado de Licenciamento Integrado, documento obrigatório para a atividade comercial.

Diante das irregularidades, o responsável foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.

O diretor da Unidade de Vigilância em Saúde (Uvisa), Antônio Donizetti Borges, destacou a importância da ação para a proteção da população.

“Nosso compromisso é garantir que os estabelecimentos funcionem dentro das normas e ofereçam segurança aos consumidores. A atuação conjunta com a Polícia Civil reforça a seriedade do trabalho e a necessidade de coibir práticas que coloquem a saúde pública em risco”, afirmou.

A coordenadora da Vigilância Sanitária, Eliane Ferreira, ressaltou que a prevenção é o principal foco das fiscalizações.

Adega e seus problemas

“Quando encontramos situações como produtos vencidos, falta de higiene ou mercadorias sem procedência, estamos diante de riscos reais à saúde. A interdição é uma medida necessária para evitar danos à população e assegurar que o estabelecimento só retorne às atividades após cumprir todas as exigências legais”, explicou.

A ação integra as atividades contínuas de fiscalização realizadas no município, reforçando o compromisso da Prefeitura de Americana em garantir ambientes seguros e adequados para consumidores e trabalhadores.

