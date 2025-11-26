1ª parcela do 13º deve injetar R$ 170 milhões na economia de Sumaré

A chegada do fim do ano traz boas expectativas para a economia de Sumaré. A primeira parcela do 13º salário, que por lei deve ser paga até o dia 30 de novembro, deve injetar R$ 170,3 milhões no mercado local, impulsionando o comércio, os supermercados e diversos setores da cidade. A projeção completa, incluindo o pagamento total do benefício até dezembro, pode ultrapassar R$ 340 milhões.

O levantamento foi realizado pela Startup de Inteligência Econômica – Observatório Econômico, com base em dados da RAIS e do Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo o estudo, Sumaré contava até setembro com 71.447 trabalhadores com carteira assinada, e a média salarial registrada ao final de 2024 era de R$ 4.768,86.

A legislação permite que o 13º seja pago de duas formas: em parcela única até 20 de dezembro, ou dividido em duas etapas: a primeira até 30 de novembro (sem descontos) e a segunda até 20 de dezembro (com os descontos previstos). Considerando esses cenários, a projeção de injeção total de recursos no município chega a R$ 340.720.740,42.

Importância

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância desse movimento financeiro para a cidade. “O 13º salário representa um reforço essencial na economia local. Esses recursos ajudam nossas famílias, movimentam o comércio e fortalecem toda a cadeia produtiva de Sumaré. Estamos vivendo um ciclo de crescimento e esse dinheiro em circulação contribui diretamente para o desenvolvimento da cidade”, afirmou.

O vice-prefeito e secretário de Governo, Andre da Farmácia, ressaltou o impacto positivo no comércio e nas oportunidades de negócios. “É um momento muito esperado pelos comerciantes. O aumento do poder de compra gera um efeito multiplicador importante, especialmente com datas como Black Friday e Natal. Nosso comércio está preparado para receber esse consumidor e aquecer ainda mais a economia local”, disse.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ed Carlo Michelin, reforçou que o benefício é um estímulo fundamental para diversos setores. “O pagamento do 13º impulsiona desde pequenos negócios até grandes redes. Setores como vestuário, calçados e eletroeletrônicos costumam sentir um aumento significativo no movimento. Quanto mais dinheiro circula na cidade, mais oportunidades surgem para empreendedores e trabalhadores”, pontuou.

