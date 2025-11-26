Procon de Americana orienta consumidores para compras seguras na Black Friday

A Black Friday acontece nesta sexta-feira (28), e o Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) de Americana alerta os consumidores sobre a importância de redobrar os cuidados durante as compras, para evitar prejuízos e golpes.

Marcada por grandes promoções e liquidações, a data exige planejamento, atenção e pesquisa antecipada para garantir uma experiência de compra vantajosa. Nessa época, é grande o número de ofertas, mas, dependendo das condições oferecidas, como taxas de juros e número de parcelas, o custo efetivo da operação pode ser maior do que o esperado.

A Black Friday é um evento que oferece diversas promoções e descontos na última sexta-feira de novembro, mas muitas lojas aproveitam para promover ofertas ao longo de todo o mês. Há casos, porém, de estabelecimentos que aumentam o preço de um produto nas semanas anteriores, com a finalidade de conceder um falso desconto no dia da promoção.

A orientação aos consumidores é que, em caso de dúvidas, consultem o Procon. “Monitorar o valor dos produtos desejados antes da Black Friday confirma se as promoções são reais. Recomendamos também a guardar provas da compra, como prints da tela com informações do produto, link, valor, data e hora. O Procon está disponível a todos que precisarem”, afirmou o diretor do órgão, Estevão Luis Cardoso Pavan.

A sede do Procon fica na Rua Sete de Setembro, nº 635, no Centro de Americana. O atendimento ao público é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Devido à mudança recente de sede, um telefone provisório está disponível para contato pelo número (19) 3407-0220.

Confira algumas dicas:

Pesquise os preços e observe os aumentos ocorridos pouco antes da data;

Verifique as condições de pagamento e os juros inseridos;

Atente-se à variação dos preços entre uma loja e outra;

Cuidado com o valor do frete, pois pode ficar mais caro que o produto em si;

Fique atento às opções de parcelamento;

Cuidado com os links para compras que chegam por e-mail ou redes sociais;

Na garantia estendida, verifique se a cobertura é total ou se para troca do produto é necessário pagar franquia;

Nas compras pela internet, confira se a empresa fornece CNPJ, endereço físico e meios de contato;

A promoção não anula os direitos do consumidor. A política de trocas de produtos com defeito permanece a mesma;

Informações sobre preço e prazo de entrega devem estar em destaque;

Salve ou imprima tudo o que for relacionado à compra, como pedido, prazo de entrega, comprovante de pagamento, contrato e anúncios publicitários do produto que adquiriu;

Nas compras online, tome cuidado na hora do pagamento e verifique se os dados do boleto bancário ou do Pix são os mesmos da empresa;

Em caso de compra em plataformas estrangeiras, permaneça sempre dentro do site ou aplicativo e não negocie por telefone ou WhatsApp, pois somente assim é possível responsabilizar a empresa no caso de algum problema na compra.

