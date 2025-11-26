Fernando da Farmácia acompanha agentes comunitários em visitas na região do Lírios

O vereador Fernando da Farmácia acompanhou na manhã desta quarta-feira (26) os agentes de saúde de Americana em algumas de suas visitas como parte do programa Estratégia Saúde da Família (ESF).

A visita domiciliar é uma das principais atividades realizadas pelo ESF. Os profissionais atuam como o elo entre a comunidade e a equipe de saúde, visitando periodicamente todas as famílias em sua área de abrangência (microárea). Durante essas visitas, eles identificam problemas de saúde, riscos ambientais e sociais, promovem ações educativas e preventivas e orientam os moradores sobre os serviços de saúde disponíveis.

De acordo com o vereador, é um trabalho relevante para a comunidade. “É muito importante que a população compreenda a importância desse projeto e que sejam receptivos à visita dos agentes de saúde. O sucesso desse trabalho também depende da participação e da interação da comunidade local”, ressaltou.

