Hortolândia e SENAI ampliam parceria para ofertar mais cursos profissionalizantes

Zezé Gomes e Maria dos Anjos visitam unidade do SENAI em Sumaré e reforçam compromisso de expandir oportunidades de qualificação para jovens e adultos da cidade

A Prefeitura de Hortolândia deu mais um passo para fortalecer a qualificação profissional dos moradores. Nesta terça-feira (25/11), o prefeito Zezé Gomes, acompanhado da primeira-dama e secretária municipal de Inclusão Social, Maria dos Anjos, visitou as instalações do SENAI-Sumaré “Dr. Celso Charuri”. O encontro, que contou com a presença do diretor da unidade, Caio César da Silva Fernandes, e do coordenador Vagno Orsi, teve como foco ampliar a parceria entre o Fundo Social de Solidariedade e a instituição de ensino.

Durante a visita, Zezé e Maria conheceram a estrutura completa da unidade, inaugurada em 2007, que atende jovens e adultos de Sumaré e Hortolândia. Segundo o diretor Caio, a maior demanda atualmente vem de Hortolândia, impulsionada pela força do seu parque industrial. Somente neste ano, foram realizadas 2.551 matrículas de moradores da cidade em cursos de aperfeiçoamento, aprendizagem industrial, formação técnica, qualificação e especialização profissional. Entre 2024 e 2025, o SENAI-Sumaré atendeu 36 indústrias hortolandenses, entre elas EMS, Embalixo, Flextools Ferramentaria, Greenbrier Maxion, Hortotec, Nova Geração Fundição em Alumínio e Wickbold.

Para o prefeito Zezé Gomes, o SENAI representa mais do que uma instituição educacional — é parte de sua própria trajetória. Ele relembrou que, entre as décadas de 1970 e 1980, realizou oito cursos no SENAI, formação que o levou a conquistar uma vaga de soldador na Mercedes-Benz, em Campinas. “É fundamental ter um curso profissionalizante, ainda mais se for do SENAI, que há tantas décadas forma mão de obra qualificada para a indústria paulista. Minha relação com o SENAI é muito próxima. Eu vivi essa escola, e ela foi o divisor de águas que mudou minha vida. Por isso sempre converso com os jovens sobre a importância de se preparar: essa semente plantada dará lindos frutos”, destacou.

Parceria

Maria dos Anjos reforçou que a parceria com o SENAI fortalece o compromisso do Governo Municipal de criar oportunidades reais de transformação social. “No Fundo Social e na Secretaria de Inclusão trabalhamos diariamente no assistencialismo, mas também acreditamos em construir pontes para que as pessoas se qualifiquem. Não basta dar o peixe: é preciso ensinar a pescar. Nesses últimos anos, conseguimos formar mais de mil pessoas, e o SENAI esteve conosco nessa missão. Queremos ampliar ainda mais essa parceria e levar conhecimento para quem mais precisa”, afirmou.

O diretor do SENAI-Sumaré, Caio César da Silva Fernandes, destacou a importância do trabalho conjunto com Hortolândia e se colocou à disposição para novas ações.

“Desenvolver cursos que preparem jovens e adultos para a indústria paulista é nossa grande meta. A educação é a base de tudo, e seguiremos firmes, apoiando Hortolândia no que for possível”, concluiu.

A visita reforça o compromisso da Prefeitura em promover mais acesso à qualificação profissional, contribuindo para a inserção de moradores no mercado de trabalho e fortalecendo a economia local por meio de mão de obra preparada e valorizada.

