Leila Pereira afirma que não concorda que Palmeiras tropeçou nos últimos jogos por erros de arbitragem: ‘Quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Não vencemos por incapacidade nossa e sabemos disso’.

O Verdão foi derrotado esta terça-feira pelo Grêmio em Porto Alegre por 3 a 2 com dois pênaltis sendo anotados para o time gaúchos.

“Não acredito que nós não vencemos nesses últimos 5 jogos por causa de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa. Nós não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro para o nosso treinador.”

“Então, o que a gente vai fazer? Vamos tentar corrigir. Eu não concordo e não gosto. Vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre calendário. Essa dificuldade não é só do clube. Os erros da arbitragem não acontecem só com o Palmeiras, são com todos os clubes.”

“Vou falar claramente: quem está falando é a presidente, e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Não vencemos por incapacidade nossa e estamos cientes disso. E vamos trabalhar para superar essas dificuldades.”

A pressão agora fica para o jogo de sábado, o mais aguardado do ano. A final da Libertadores contra o Flamengo.

