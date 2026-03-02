Os EUA decidiram deportar Michely Paiva Alves,- a última fugitiva do 8/1 no país, mas a defesa entrou com recurso no Tribunal de Apelação de Imigração (BIA).

Michely Paiva Alves, comerciante de 38 anos natural de Limeira (SP) é uma das pessoas foragidas da Justiça brasileira envolvidas nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. Ela foi detida nos Estados Unidos após tentar entrar ilegalmente no país em janeiro de 2025.

Envolvimento no 8/1: A Polícia Federal identificou Michely como organizadora e financiadora de um ônibus que transportou cerca de 30 pessoas de Limeira para Brasília. Em depoimento, ela admitiu ter recrutado pessoas que estavam em frente à unidade do Exército em Limeira e recolhido contribuições para a viagem, informando ter pago R$ 12 mil do frete.