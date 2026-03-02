O Governo de SP, por meio da Fundação Florestal, abriu processo seletivo para a contratação de 243 brigadistas temporários que atuarão na prevenção e no combate a incêndios florestais no Estado de São Paulo.

A Região de Campinas está com a disponibilidade de 35 vagas de brigadistas temporários da Fundação vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil).

Os salários variam de R$ 2.431,50 a R$ 4.052,50, além de benefícios como auxílio-refeição, auxílio-alimentação, vale-transporte, auxílio-creche (quando aplicável), seguro de vida e pagamento de diárias em caso de deslocamento.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 11 de março de 2026, de forma online, por esse link.

Os contratos terão duração estimada de seis meses, entre abril e novembro — período de maior incidência de incêndios florestais. A contratação integra as ações da Operação São Paulo Sem Fogo e tem como objetivo fortalecer o manejo integrado do fogo, ampliando a capacidade de prevenção e resposta a incêndios nas áreas protegidas do estado.

As oportunidades estão nas seguintes Unidades:

Parque Estadual do Itapetinga (Atibaia) – 6 vagas

Parque Estadual da Assessoria da Reforma Agrária – 7 vagas

Estação Experimental de Tupi – 6 vagas

Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade – 7 vagas

Estação Ecológica de Mogi Guaçu – 7 vagas

Estação Ecológica de Itirapina – 7 vagas

Segundo o diretor-executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz, a iniciativa é estratégica para a proteção ambiental em todo o território paulista. “Os brigadistas são fundamentais para proteger nossas Unidades de Conservação e garantir uma resposta rápida e eficiente durante o período mais crítico de incêndios. Essa contratação reforça a presença operacional da Fundação Florestal em todas as regiões do estado e fortalece o trabalho preventivo, essencial para preservar a biodiversidade, os recursos naturais e a segurança das pessoas”, afirma.

Dois níveis de contratação brigadista

O edital prevê duas categorias de brigadistas:

Brigadista Nível II: salário de R$ 2.431,50 mais benefícios; não exige escolaridade mínima formal; CNH categoria B obrigatória; jornada em regime de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Entre as atribuições estão ações preventivas, abertura e manutenção de aceiros, monitoramento de áreas estratégicas, apoio logístico, atividades de educação ambiental junto às comunidades e condução de veículos leves compatíveis com a função.

Brigadista Nível III: salário de R$ 4.052,50 mais benefícios; exigência de ensino médio completo ou superior; CNH categoria C obrigatória; jornada em regime 12×36 ou 5×2. Os profissionais poderão coordenar equipes, conduzir caminhões-pipa e veículos operacionais, executar ações técnicas de manejo integrado do fogo e atuar diretamente no combate a incêndios, em articulação com outros órgãos públicos.

Processo seletivo e formação

Não haverá prova escrita. O processo seletivo será realizado em duas etapas. A primeira consiste em testes práticos: o Teste de Aptidão Física (TAF), que avalia resistência física e capacidade cardiorrespiratória, e o Teste de Habilidade com Ferramentas Agrícolas (THUFA), que mede resistência muscular e habilidade operacional. A segunda etapa é o Curso de Formação de Brigada, com carga horária de 32 horas-aula semanais, incluindo atividades teóricas e práticas.

Atuação em todas as regiões do Estado

As vagas estão distribuídas em Unidades de Conservação localizadas em todas as regiões do estado, incluindo a capital paulista e municípios do interior e do litoral, como Águas de Santa Bárbara, Angatuba, Assis, Atibaia, Bananal, Batatais, Bauru, Campos do Jordão, Cotia, Cruzeiro, Franco da Rocha, Gália, Ilhabela, Itapetininga, Itapeva, Itirapina, Luiz Antônio, Manduri, Mogi Guaçu, Nova Independência, Pedregulho, Piracicaba, Presidente Venceslau, Ribeirão Preto, Rio Claro, Santa Rita do Passa Quatro, São Bento do Sapucaí, São José do Rio Preto, São Simão e Teodoro Sampaio.

Entre as Unidades de Conservação contempladas estão parques estaduais, estações ecológicas, florestas estaduais, estações experimentais e monumentos naturais em diferentes regiões do território paulista, como o Parque Estadual do Juquery, o Parque Estadual da Cantareira, o Parque Estadual Campos do Jordão, a Estação Ecológica do Jataí, a Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, Monumento Natural Pedra do Baú, entre outros.

