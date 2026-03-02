Anexo do Paço de Hortolândia onde será o Poupatempo em fase final de obras

Prefeitura trabalha na conclusão da obra, com previsão de entrega para março

Quem passa pela avenida Sabina Baptista de Camargo, na região do Jd. Novo Ângulo, onde a Prefeitura constrói novos anexos do Paço Municipal Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini”, já nota a fase final do prédio onde será a nova sede do Poupatempo de Hortolândia e do DSO (Departamento de Saúde Ocupacional), órgão da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal).

Na semana passada, a Secretaria de Obras removeu os tapumes que cercavam o canteiro e, com isso, ficaram visíveis vidros, portas e janelas instalados, além da equipe trabalhando no acabamento da obra. A Prefeitura também trabalha na finalização de outros dois prédios no complexo, onde ficarão a parte operacional das Secretarias de Mobilidade Urbana e de Serviços Urbanos. A previsão é que as obras fiquem prontas no próximo mês. Já a ocupação dos espaços deve acontecer até o final deste semestre, após a adequação das instalações elétricas e de internet.

De acordo com a Secretaria de Obras, o prédio em construção para abrigar o Poupatempo e a DSO tem 931,20 metros quadrados de área construída e 797 metros quadrados de estacionamento, com capacidade para 18 veículos. Já o prédio onde ficará a equipe operacional de Mobilidade Urbana tem 600 metros quadrados de área construída e 495 metros quadrados de estacionamento; e o anexo onde funcionará a Secretaria de Serviços Urbanos, conta com com 612 metros quadrados de área construída e 815 metros quadrados de estacionamento, onde ficarão maquinários como caminhões, caçamba, tratores, retroescavadeiras, entre outros equipamentos usados no dia a dia das equipes.

Poupatempo

Com a vinda do atendimento do serviço estadual do Poupatempo para o complexo do Paço Municipal, a Prefeitura de Hortolândia facilitará a vida do munícipe, centralizando numa mesma área a resolução de várias necessidades da população. No prédio da Prefeitura, o cidadão já encontra atendimentos para serviços relacionados à IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), regulação da saúde, Junta Militar, Cartão Inclusivo, entre outros.

Após a mudança do Poupatempo para a mesma região, a população terá ali serviços como emissão da CIN (Carteira Nacional de Identificação, antigo RG), renovação e segunda via de CNH (Carteira Nacional de Habilitação), transferência de veículos, entre outros. Atualmente, o Poupatempo funciona na rua Argolino de Moraes, no prédio do Hortofácil.

Sustentabilidade, tecnologia e modernidade

A construção dos novos anexos no complexo do Paço Municipal é executada sob a perspectiva de sustentabilidade, tecnologia e modernidade adotada durante toda a obra do novo Paço Municipal, cujo prédio principal foi entregue em 29 de maio de 2024, com 10 mil metros quadrados de área construída, abrigando cerca de 1.000 funcionários de diversas secretarias. O Palácio dos Migrantes “Prefeito Ângelo Augusto Perugini” é um marco em eficiência energética, com usina de geração de energia limpa, estação para carregamento de veículos elétricos, paisagismo, praça esportiva, além de políticas de redução do uso de papel e incentivo à outros hábitos que colaboram para a proteção ambiental.

