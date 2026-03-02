Risco de falta d’água- O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana segue com as obras de reforço e modernização do sistema de abastecimento na região atendida pelo Centro de Reservação CR-12. Esta segunda-feira (2), será realizada a interligação da nova rede de água executada no Jardim Brasil, no cruzamento das ruas Dante Rossi e Hameleto Pigato.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O serviço está previsto para ocorrer das 7h às 17h e, para a execução, será necessária a interrupção parcial do abastecimento nos bairros Jardim Brasil, Vale das Nogueiras e Residencial Praia dos Namorados. A normalização ocorrerá gradualmente após a conclusão dos trabalhos.

A interligação faz parte do conjunto de melhorias voltadas à redução de perdas de água e ao controle de pressão na região. As novas redes foram implantadas por Método Não Destrutivo (MND), tecnologia que permite a substituição da tubulação com menor impacto ao tráfego e ao pavimento.

Risco da sexta passou

Nesta sexta-feira (27), o DAE realizou a instalação de uma Válvula Redutora de Pressão (VRP) na Avenida Antônio Centurione Boer, etapa importante para o equilíbrio hidráulico do sistema. A válvula, instalada em estrutura de alvenaria previamente executada, passará posteriormente por regulagem para adequação da pressão no setor.

As intervenções integram um conjunto de obras que contempla a implantação de 1.677 metros de novas redes em PEAD, já executadas, a instalação de 11 válvulas redutoras de pressão, três macromedidores e 52 válvulas de gaveta, além das interligações ao sistema existente.

Segundo o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira, as interligações são fundamentais para que os investimentos produzam resultados efetivos. “Após a execução das novas redes, é necessário realizar as interligações para que o sistema opere de forma integrada e equilibrada. Essas etapas permitem reduzir perdas, controlar a pressão e tornar o abastecimento mais estável e seguro para a população”, destacou.

As melhorias integram o programa DAE em Ação pela Água, dentro das frentes Operação Perda Mínima e Pressão sob Controle, beneficiando cerca de 25 mil moradores da região.

Leia Mais notícias da cidade e região