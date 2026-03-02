A Prefeitura de Americana destinou quase R$ 300 milhões em recursos próprios à Saúde no acumulado do ano de 2025, garantindo a maior parte do custeio da rede municipal. Além disso, o município registrou um salto expressivo na assistência à população: o número de consultas, atendimentos e acompanhamentos na atenção básica e urgência/emergência aumentou de 348.554 em 2022 para 1.361.982 em 2025, volume quase quatro vezes maior.

Os dados foram apresentados nesta sexta-feira (27), durante audiência pública da Secretaria de Saúde para prestação de contas referentes ao 3º quadrimestre de 2025, realizada na Câmara Municipal, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012 e à Lei Municipal nº 5.717/2015. A apresentação foi conduzida pelo secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e pela equipe técnica do Fundo Municipal de Saúde.

Nos últimos quatro meses do ano passado, a pasta recebeu R$ 106,6 milhões em recursos municipais (R$ 297,5 mi no acumulado do ano), R$ 23,9 milhões da União (R$ 72,5 mi no ano), R$ 3,1 milhões do Governo do Estado (R$ 8,7 mi no ano) e R$ 1,1 milhão de emenda parlamentar individual (R$ 1,6 mi no ano). O investimento municipal corresponde a aproximadamente 79% da receita total da pasta, que chegou a R$ 134,8 milhões no período.

As despesas liquidadas no 3º quadrimestre somaram R$ 126,6 milhões, incluindo gastos com pessoal, insumos, manutenção da estrutura física e tecnológica, serviços conveniados e repasses ao Grupo Chavantes, responsável pela gestão compartilhada do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, da Unacon e das UPAs Dona Rosa e São José.

No grupo de materiais de consumo, o maior volume de recursos foi destinado ao cumprimento de mandados judiciais (R$ 5,7 milhões – 56,17%), seguido por medicamentos (R$ 1,8 milhão – 18,3%), materiais hospitalares (R$ 1,7 milhão – 16,51%) e demais insumos (R$ 929,8 mil – 9,03%).

“Nosso maior compromisso é garantir que a Saúde de Americana seja, acima de tudo, humana e eficiente para todos os cidadãos. Esse avanço expressivo na capacidade de atendimento é o reflexo de um planejamento sério e focado em oferecer um acolhimento digno em cada unidade da nossa rede. Trabalhamos diariamente para que o morador sinta essa transformação na ponta, encontrando uma assistência muito mais resolutiva, moderna e preparada para cuidar das famílias da nossa cidade com o respeito que elas merecem”, destacou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

A audiência pública permite que a população acompanhe como estão sendo aplicados os recursos públicos na área da Saúde, reforçando o compromisso com a transparência e a gestão participativa. A pasta apresentou dados sobre atendimentos, programas executados e as ações realizadas pelos diversos setores, bem como a destinação dos recursos financeiros repassados pelos governos federal, estadual e municipal no período analisado.

“A prestação de contas é um pilar fundamental da gestão, pois reforça o compromisso com a transparência e permite que a população acompanhe de perto como o recurso público é transformado em benefícios diretos. A responsabilidade técnica e o rigor fiscal são fatores que nos permitem sustentar uma rede robusta, garantindo que os investimentos cheguem com agilidade onde realmente importa: no abastecimento de medicamentos, na manutenção das nossas estruturas e na oferta contínua de serviços de qualidade”, ressaltou a diretora financeira e gerente do Fundo Municipal de Saúde, Juliana Toso Chagas Cantelli.

A apresentação completa está disponível no site da Secretaria de Saúde. Basta acessar o link www.saudeamericana.com.br, clicar na aba Institucional e, em seguida, em “Audiências Públicas”.

Produção dos serviços e auditorias em Americana

A rede municipal de Saúde de Americana manteve alto volume de atendimentos no 3º quadrimestre de 2025. Nos serviços de baixa complexidade, como atenção básica e urgência/emergência, foram registrados 660.257 procedimentos, incluindo consultas, acompanhamentos, exames laboratoriais e tratamentos odontológicos. No acumulado do ano, o número chegou a um total de 1.916.721 procedimentos (em 2022, eram 502.194).

Na área psicossocial, o município realizou 11.068 atendimentos no quadrimestre, somando 36.798 no ano. Já nos serviços de média e alta complexidade, a produção também foi expressiva: a atenção ambulatorial especializada somou 532.193 procedimentos no quadrimestre e 1.582.176 em todo o ano, contemplando consultas com especialistas, exames de imagem e terapias.

Nos serviços hospitalares, foram contabilizados 253.019 atendimentos ambulatoriais (785.586 no ano) e 3.035 internações (10.054 no ano). Os números refletem o empenho do município em garantir acesso integral, desde os cuidados primários até os tratamentos de maior complexidade.

A prestação de contas também apresentou resultados de auditorias em prestadores de serviço, como clínicas de especialidades, centros de diagnóstico e entidades assistenciais, reforçando o compromisso da administração com a qualidade técnica, a conformidade legal e a estrutura física dos atendimentos.

