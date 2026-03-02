Desenvolvimento Econômico e Acias realizam palestra sobre a reforma tributária

Secretaria e Associação Comercial de Sumaré promovem evento na quinta-feira, dia 5, às 19h

O Desenvolvimento Empresarial da Acias (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) está de volta e abre a programação de 2026 com um tema estratégico para o setor produtivo: a reforma tributária. A iniciativa é promovida pela Acias, com apoio institucional da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico de Sumaré, reforçando a parceria entre o poder público e a entidade empresarial no fortalecimento do ambiente de negócios local.

A estreia acontece no dia 5 de março, às 19h, no auditório da Acias, localizado na Rua Antonio Jorge Chebab, 1212, Centro, com entrada gratuita e transmissão ao vivo pelo Instagram da Acias e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) Sumaré.

Tema

Com o título “Reforma Tributária: Impactos, Riscos e Oportunidades”, o encontro tem como objetivo esclarecer empresários, contadores, gestores e profissionais liberais sobre as mudanças previstas na legislação tributária brasileira, seus efeitos práticos no fluxo de caixa, na precificação, no planejamento tributário e na competitividade das empresas.

A proposta é oferecer análise técnica qualificada e orientação prática para que o empresariado local esteja preparado para mitigar riscos e identificar oportunidades decorrentes do novo cenário fiscal.

Especialistas confirmados

O evento contará com a participação de dois especialistas na área:

• Fábio Rogério Giuseppin, advogado tributarista e criminal, empresário, delegado do CRC-SP e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB Sumaré;

• Meirilaine Barros, contadora, empresária e estudante de Direito, fundadora da Meraki Gestão Empresarial, com atuação em planejamento tributário e estruturação societária, além de membro convidado da Comissão de Direito Tributário da OAB Sumaré.

Parceria estratégica

O apoio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico tem como objetivo a qualificação empresarial e a geração de oportunidades. A parceria com a Acias fortalece a política pública de estímulo ao empreendedorismo, à formalização e à sustentabilidade econômica no município.

A participação é gratuita e aberta ao público interessado.

